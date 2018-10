Lowbrow encerra exposição de Wes Gama com bazar de obras de arte

Entre os dias 31 de outubro e 10 de novembro, apreciadores de artes plásticas terão uma oportunidade única para garantir um presente de Natal diferenciado a preço acessível. Isso graças ao bazar que o Lowbrow Lab Arte & Boteco promoverá como encerramento da exposição “A História Não Contada”, de Wes Gama. A ação oferecerá descontos de até 40% em 35 obras do artista plástico e muralista.

A mostra, que tem curadoria de Larissa Pitman, reúne obras criadas por Wes Gama entre 2015 e 2018 que representam o universo caipira por uma ótima futurista. Os trabalhos contam com diferentes formas, técnicas e materiais e apresentam um contraste, tanto entre cores vibrantes e contornos pretos quanto entre simplicidade e componentes futuristas, abstratos e orgânicos.

Outras 40 obras da lojinha do Lowbrow também estarão em liquidação. As criações, que possuem diferentes tamanhos e estilos, são de autoria de Emilia Simon, Guilherme Eugênio, Salvess, Santiago Selon, Jorge Wanderley, Renato Griffith, Bené Silveira, Santa Brígida e Danilo Butas, entre outros artistas.

Para obras acima de R$ 1 mil, o pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes, sem juros, ou em até 10 vezes, com juros, no cartão de crédito. O Lowbrow Lab Arte & Boteco fica na Rua 115 nº 1.684, no Setor Sul, em Goiânia, e abre as portas sempre às 19 horas, de quarta-feira a sábado.