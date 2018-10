Vila Itatiaia e Jardim Pompéia recebem obras de drenagem

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), realiza obras de drenagem entre os setores Vila Itatiaia e Jardim Pompéia, na região Norte da Capital. As obras de construção das galerias pluviais são frutos de uma parceria público-privada entre a Prefeitura de Goiânia e o Condomínio Világio Toscano. O objetivo da obra é canalizar as águas das chuvas que descem do Setor Vila Itatiaia para a região do Setor Jardim Pompéia.

Atualmente, o fluxo das águas que descem da Vila Itatiaia tem causado grandes erosões nas dependências do condomínio. Para evitar os transtornos, a Prefeitura de Goiânia formalizou um acordo onde o empreendimento fornece os materiais e a Prefeitura os equipamentos e mão de obra. Conforme o projeto feito pela Seinfra, a rede pluvial iniciada na região do Setor Jardim Pompéia deve atravessar a GO-080 e chegar até à Vila Itatiaia, por dentro do Condomínio.

Segundo o titular da pasta, Dolzonan da Cunha Mattos, a obra foi orçada em mais de R$ 1,3 milhões . “Essa obra é muito importante para o sistema de drenagem da região. Serão quase dois quilômetros de redes pluviais duplas, com tubos de concreto de 1,5m de diâmetro e cerca de 23 poços de visitas (PVs)”, disse. As obras iniciadas na primeira quinzena deste mês estão previstas para serem concluídas no último semestre de 2019.