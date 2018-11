Caiado e reitor da UFG discutem parceria em prol do Estado de Goiás

Em reunião realizada nesta quarta-feira (31/10) o governador eleito, Ronaldo Caiado (Democratas), e o reitor da UFG, professor Edward Madureira Brasil, discutiram uma parceria entre a universidade e o governo de Goiás para aprimorar áreas de interesse da futura gestão do Estado. Segundo Caiado, a instituição pode contribuir com sua expertise em áreas como mobilidade urbana, gestão, meio ambiente e agricultura. O professor Edward e Caiado ainda falaram sobre a conclusão da obra do Hospital das Clínicas de Goiânia, construção 100% com recursos das emendas de bancada. O governador eleito informou ao reitor que parte dos recursos será repassada em 2019 – no valor de R$ 20 milhões – por intermédio exatamente de emendas de bancada.

“Eu sempre tive o maior interesse em apoiar a Universidade Federal de Goiás, desde o período de deputado federal, fazendo com que a instituição fosse uma referência no cenário nacional. Agora, o reitor veio solicitar recursos, demanda que já atendemos parcialmente ontem na reunião da bancada com o repasse de R$ 20 milhões para avançar na compra de material e poder colocar em funcionamento o Hospital das Clínicas de Goiânia”, comunicou Caiado.

O reitor da Universidade Federal de Goiás falou que a expectativa é inaugurar o bloco de internação do hospital até o final do ano.

“Viemos falar do novo bloco de internação do Hospital das Clínicas da UFG. É um prédio de 20 andares com 600 leitos, 120 leitos de UTI, que será decisivo para melhorar as condições de atendimento à saúde do nosso Estado. Esse edifício foi todo construído com emendas da bancada goiana de deputados federais e senadores, com a participação ativa do senador Ronaldo Caiado mesmo na época de deputado, e agora nós estamos com a perspectiva de inauguração dessa obra até o meio do ano”, disse o professor Edward.

Parceria

O reitor ainda colocou a universidade à disposição no sentido de firmar parcerias com o governo de Goiás usando a expertise da instituição para contribuir com área de interesses do Estado.

“Outro ponto que ele (reitor) realçou é o interesse em manter uma interlocução cada vez maior com o Estado de Goiás, já que hoje a universidade tem professores doutores em áreas de interesse do governo do Estado e eles poderão prestar serviços relevantes às áreas de gestão, meio ambiente, mobilidade urbana, agricultura, para que possamos criar um vínculo maior para a sociedade goiana”, explicou o democrata. “A UFG quer se colocar à disposição para poder trazer a sua expertise no entendimento, na solução dos problemas do Estado de Goiás”, acrescentou o reitor.

Ronaldo Caiado e o professor Edward agendaram uma reunião em novembro para estreitar essa parceria. “Já marquei uma outra reunião, agora em Goiânia, com todo o corpo técnico da Universidade Federal de Goiás, os professores também, para que eu possa apresentar as áreas do governo nas quais estou sentindo uma maior carência, para que possam ser divididas com eles as sugestões e opiniões de projetos e propostas”, esclareceu o governador eleito.