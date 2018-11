Inauguração natalina do shopping flamboyant será neste domingo

Fabiola Rodrigues

A assessoria do shopping Flamboyant realizou um café da manhã para a imprensa no dia 31 de outubro, no shopping mesmo, e a Tribuna do Planalto marcou presença. As novidades do Natal Flamboyant estarão oficialmente disponíveis a partir do dia 4 de novembro, quando o shopping prepara um grandioso espetáculo para a chegada do Papai Noel. Com a inauguração da decoração natalina, o Flamboyant Shopping Center também anuncia uma das campanhas mais completas do varejo brasileiro. A ordem de investimentos supera 3 milhões, incluindo decoração natalina, campanha publicitária assinada pela DPZ Propaganda, premiação, divulgação interna e externa, além de eventos e ações nas redes sociais.

Como incentivo nas compras, os clientes poderão concorrer ao sorteio de um automóvel Jaguar E-Pace First Edition na cor vermelha. Cada R$ 500 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do Flamboyant, dá direito a um cupom para participar do sorteio, que ocorrerá dia 11 de janeiro de 2019.

Chegada do Papai Noel será aberta ao público

Dando boas vindas ao Natal, o Flamboyant Shopping Center prepara uma grandiosa celebração ao lúdico, dia 4 de novembro. A programação será dividida em dois momentos. No primeiro, às 15h, o público poderá doar brinquedos novos e adquirir ingressos para o espetáculo teatral “Natal Encantado Flamboyant”, no Deck Parking Sul 1. O segundo momento, com entrada franca, ocorrerá às 18h, na área externa, para a chegada do Papai Noel.

Teatro de Natal

Horário: às 15h

Local: Deck Parking Sul 1

Um brinquedo novo vale um ingresso – trocas limitadas a quatro convites por CPF.

Local de trocas: estande localizado próximo a loja Centauro, piso 3.

Duração: 50 minutos

Chegada do Papai Noel

Horário: às 18h

Local: Área Externa, próxima a C&A

Aberto ao público, sem a necessidade de ingressos.

Horário de funcionamento, de fim de ano, do Flamboyant

O Flamboyant Shopping Center já definiu a ampliação do horário de funcionamento para o mês de dezembro. Com o aumento no fluxo de clientes, a partir do dia 7 de dezembro, o shopping irá ampliar o horário de funcionamento até às 23h, inclusive aos domingos.

Horário de funcionamento das atrações natalinas

Seguindo o horário de funcionamento do shopping, nas atrações especiais de Natal, o atendimento será encerrado 30 minutos antes do fechamento das lojas. Importante consultar o regulamento, que prevê, entre outras orientações, a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e a presença de pais ou responsáveis para acompanhar crianças menores. As atrações ficarão disponíveis até o dia 6 de janeiro de 2019, de segunda a sábado das 10h às 21h30 e domingos e feriados das 14h às 19h30.