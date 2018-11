Lowbrow promove show com Luiz Porto e banda neste feriado

Zeca Baleiro, Jorge Ben Jor e Tim Maia serão homenageados no Lowbrow Lab Arte & Boteco no feriado desta sexta-feira (2), pelo projeto “Sexta Tem Concerto”. O tributo será comandado por Luiz Porto, nos vocais e no violão, George Augusto, na bateria, e Brunno Prudente, no contrabaixo.

Formado no curso de Música, pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Luiz Porto contabiliza mais de 14 anos de carreira e sete prêmios. O cantor também já participou de grandes eventos como Festival Internacional de Cinema Ambiental (FICA), Grito Rock e Goiânia Canto de Ouro.

Há sete anos, ele desenvolve um tributo a Chico Science, que é marcado por músicas autorais inspiradas nas ideologias do cantor e compositor. Além disso, Luiz Porto atua no projeto Lícito Caos, uma mistura de funk, soul music, música brasileira e rap.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre as portas às 19 horas, com um bazar de obras de arte. O público poderá conferir cerca de 70 itens com descontos de até 40%, entre eles as criações de Wes Gama, que foram expostas na mostra “A História Não Contada”.