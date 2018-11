Às vésperas do Enem, é hora de cuidar das emoções

Daniela Martins

Dos 200 mil estudantes goianos que se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 45 mil são alunos da rede pública estadual. As provas serão aplicadas dias 4 e 11 de novembro e, nesses dias que as antecedem, a sugestão de educadores e psicólogos é a mesma: relaxar.

O Enem é um período de alta carga psicológica e relaxar faz parte. Mas perceber e elaborar as próprias emoções é igualmente fundamental para o sucesso dos estudantes. É o que explica a professora Elisabeth Lemes, assessora da Gestão Pedagógica da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). Doutoranda em psicologia comportamental, ela destaca que as competências cognitivas e emocionais foram desenvolvidas durante toda a Educação Básica e que agora o estudante deve lançar mão, em especial, da sua competência emocional.

A explicação é simples: diante dessa carga psicológica elevada, o aluno precisa se sentir engajado para alcançar o seu melhor desempenho. “Ele deve compreender e trabalhar as suas emoções: a ansiedade, os impulsos, o estado de espírito”, avalia Elisabeth. O estado de espírito nos dias de prova, inclusive, é um bom aliado do sucesso. É vivenciada uma sensação de prazer na efetivação de uma tarefa. Neste caso, na realização do Enem.

A orientação da Seduce às Coordenações Regionais de Educação (Crece) tem sido a de que nesses próximos dias, professores, coordenadores e familiares conduzam o estudante a essa percepção. “Pedimos que trabalhem a competência emocional, levando o aluno a pensar como ele pode se acalmar e se sentir motivado na hora da avaliação”, indica a professora.

Cuidar da respiração, assistir a um bom filme, praticar alguma atividade física são sugestões dadas por Elisabeth Lemes aos estudantes como atividades de relaxamento para o dia anterior à prova. “É um momento de maior estresse. Faça algo que goste.” Quanto à respiração, ela ensina, é simples relaxar com um exercício. O estudante pode sentar-se confortavelmente em uma cadeira e soltar o ar. Em seguida, de forma atenta, inspirar até encher os pulmões e depois expirar lentamente.

Avaliação em grupo

Na próxima semana, a nova TBC promoverá uma ação inédita: o ‘Enem em Pauta’. Será transmitido pela TV na quinta-feira, 8/11, das 20h às 21h15, e retransmitido pela RBC. O programa é uma adaptação do tradicional ‘Roda de Entrevista’, da nova TBC, e irá reunir dois alunos, dois professores e um psicólogo para comentarem o primeiro dia de provas (4 de novembro) e as expectativas para a segunda fase (11 de novembro).

Seduce com foco no Enem

Outras ações em apoio aos estudantes têm sido promovidas pela Seduce e a nova TBC. Desde maio, a Secretaria e a TV firmaram uma parceria para a realização do Goiás + Enem na TV: um programa que é exibido todo domingo, entre 10h30 e 11h. O periódico é didático e aborda as áreas de conhecimento exigidas nas provas do Enem. Além de ser uma ferramenta extra e gratuita para os alunos da rede pública de ensino, beneficia os goianos em geral, uma vez que qualquer pessoa que tenha TV em casa pode assistir aos programas e atualizar seus estudos.

O Goiás + Enem na TV vai finalizar 2018 com um total de 29 programas exibidos. Os dois últimos vão ao ar nos dias 18 e 25 de novembro, com correção comentada das provas e também um balanço sobre a iniciativa inovadora.

Desde 2015, a Seduce desenvolve também o projeto Goiás Enem, uma maratona gratuita de aulas preparatórias cujo conteúdo é preparado por uma equipe capacitada de professores da Secretaria, levando em conta a Matriz de Referência do Enem. Na prática, funciona como uma espécie de “cursinho” gratuito.

O projeto faz tanto sucesso entre os alunos que as vagas precisavam passar por sorteio, tamanha a procura. No dia 25 de abril deste ano, o governador José Eliton anunciou a ampliação do programa, que passou a se chamar Goiás +Enem. A maratona de aulas ocorre em 110 municípios, onde funcionam 200 polos. Foram 25 mil estudantes inscritos neste ano.

Dicas e orientações para prova

1 – Retire seu cartão de confirmação, com os locais de prova. O documento é disponibilizado apenas na internet, na página do participante (http://enem.inep.gov.br/participante) e no aplicativo oficial do Enem. A impressão do documento não é obrigatória, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), recomenda levá-lo.

2 – Cuide da alimentação, que deve ser balanceada no dia anterior à prova. Leve lanche e água. Esta é uma preocupação produtiva.

3 – Saia de casa cedo. Chegar ao local da prova com tempo para acalmar a mente é muito importante.

4 – Na hora da prova, gerencie o tempo. Fique atento ao relógio a cada meia hora, mas não pensando nisso durante todo o tempo.

5 – Controle o pensamento e seja confiante. (Fonte: MEC)