 Exposição revela documentos históricos da criação de Goiânia

O Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás (UFG) realiza na terça-feira (6/11), às 19h, a abertura da exposição Topos: espaços de Ewald Janssen, no Salão de Exposições Temporárias do órgão. A mostra é resultado do projeto Gestão do acervo documental do engenheiro e topógrafo Ewald Janssen: restauração, difusão e circulação patrimonial, que foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte do estado de Goiás.

Além da exposição, também será lançado o e-book Topos: espaços de Ewald Janssen, que tem como curadoras e autoras Ana Cristina de Menezes Santoro e Dilamar Candida Martins, coordenadoras do projeto. As museólogas Karolyn Soledad Saavedra Correia e Vanessa Ferreira de Almeida Resende assinam o projeto expográfico.

De acordo com a curadoria, a seleção do acervo revela a importância e potencialidade dos documentos que compõem a coleção Ewald Janssen e conta parte da história de Goiás. Os visitantes poderão conferir parte do acervo composto por desenhos, documentos, cartas cartográficas e fotografias sobre a criação e expansão urbanística de Goiânia e de outras cidades do interior do Estado de Goiás. Este acervo foi construído entre as décadas de 1950 e 1980 pelo próprio engenheiro e desde 14997 pertence ao Museu Antropológico.

Serviço

Exposição Topos: espaços de Ewald Janssen

Abertura: 6 de novembro/2018 (terça-feira)

Horário: às 19h

Período da exposição: de 6 de novembro de 2018 a 1 de março de 2019

Local: Salão de Exposições Temporárias, Museu Antropológico da UFG

Endereço: Av. Universitária, nº 1.116, Câmpus Colemar Natal e Silva, Praça Universitária, Goiânia CEP: 74.605-010