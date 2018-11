Governo de Goiás entrega mais de 5 mil páginas com informações solicitadas por equipe de transição de Caiado

Por determinação do governador José Eliton, o Governo de Goiás encaminhou nesta quarta-feira (31/10) à equipe de transição do governador eleito Ronaldo Caiado, rigorosamente nos prazos pactuados, o primeiro conjunto de informações sobre a administração estadual solicitadas pela futura gestão. Os 15 documentos anexos foram encaminhados por meio eletrônico e contêm, ao todo, mais de 5,5 mil páginas de conteúdo.

Foram enviadas, conforme a solicitação apresentada por Caiado a José Eliton na reunião de 22 de setembro, a relação completa de servidores (incluindo inativos e pensionistas) e suas respectivas remunerações, a listagem de cargos por órgão, o demonstrativo da dívida do Estado, a Proposta de Lei Orçamentária Anual 2019, a Lei Orçamentária 2018, o Plano Plurianual 2017-2019, os Programas e Projetos de Governo, a previsão de receitas 2017-2019 e a relação de Projetos de Lei em tramitação na Assembleia Legislativa.

Os relatórios enviados para a equipe de transição do governador eleito seguem em anexo, à exceção da relação de servidores e remunerações, para preservação de dados pessoais e do sigilo fiscal – a remuneração e proventos de qualquer servidor acessível a consulta no Portal da Transparência (www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia). Da solicitação de informações encaminhadas pelo governador eleito, constavam “programas e projetos sob responsabilidade de cada órgão”, “assuntos que demandarão ação ou decisão do governador eleito nos cem primeiros dias de governo” e a “relação dos órgãos/entidades da administração direta e indireta com cargos efetivos e em comissão”.

No ofício resposta encaminhado pelos integrantes da equipe de transição do governo atual, o Governo de Goiás reforça o compromisso com a transparência das informações e informa que às equipes de transição está autorizado das instalações do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, nas dependências da Controladoria Geral do Estado (CGE), no terceiro andar do edifício-sede do Poder Executivo. A equipe de transição formada por José Eliton informa ainda no despacho que os secretários e titulares dos demais órgãos e entidades estão à disposição para esclarecimentos das dúvidas da equipe de transição do governo eleito.

Confira os documentos na íntegra:

Decreto e Solicitações

Demonstrativo – Dívida

Despacho SCAP

Despesas de 2017 a 2019

Lei Proposta LOA 2019

LOA 2018 – completo final

Nota Técnica Sup. Planejamento

Ofício Resposta Comissão Transição

P03 – Cargos x Órgão Novo

Programas e Projetos – Obras

Programas e Projetos – Serviços

Receitas de 2017 a 2019

Relatório de autógrafos em tramite assembleia

Solicitação Equipe de Transição