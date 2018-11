Loja da Agricultura Familiar é inaugurada no Shopping Passeio das Águas

Em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), empreendedores e expositores da Agro Centro-Oeste Familiar de diferentes regiões do estado decidiram inovar no mercado goianiense, com a abertura da Loja da Agricultura Familiar no Shopping Passeio das Águas. O espaço, que deve funcionar a partir desta sexta (2), vai contar com produtos orgânicos, mel, laticínios, bebidas, cosméticos e artigos de artesanato, disponíveis à comercialização sob preços acessíveis.

“Ao todo, a loja vai contar com 13 tipos de produtos, negociados diretamente com os produtores”, comemora o professor e coordenador do evento, Gabriel Medina. Por isso, os produtos oferecidos devem ser comercializados a preços acessíveis. Outro diferencial da iniciativa permite que o público conheça o processo de fabricação e procedências dos bens, entre queijos, doces, cachaças, e peças de arte, desenvolvidas com produtos típicos do Cerrado e de outros biomas brasileiros.

Iniciativa

Gabriel Medina destaca que a ideia partiu de 11 produtores. “Eles representam a diversidade da produção familiar no estado, incluindo produtores da lavoura orgânica, de derivados do leite, compotas, cachaças, e bens oriundos do extrativismo”, ressalta. Para Medina, os produtores regionais decidiram aceitar a empreitada com muita confiança quanto à exploração de outros mercados, pois a ideia arrojada surgiu após o sucesso possibilitado pela organização em cooperativas, e pela orientação mercadológica possibilitada pela Agro Centro-Oeste Familiar, um evento com 18 anos de tradição.

“Nosso grande diferencial é que o consumidor vai comprar direto da mão de quem produziu – vai negociar direto com o empreendedor”, avalia. Por essa comodidade, o coordenador espera que o público seja atraído pela oportunidade de adquirir produtos tipicamente regionais a preços acessíveis. Ademais, o espaço pretende exercer uma função educativa, por meio de informações ao consumidor sobre os processos criativos, procedências e origens regionais de cada artigo, transmitidas por quem os conhece melhor.

Expositores

“A iniciativa é relevante, pois permite dar visibilidade ao setor produtivo – e condiciona a inserção comercial dos agricultores por meio do aprimoramento das técnicas de produção, processamento, embalagem e comercialização”, comemora. Os expositores participaram de cursos e receberam consultorias especializadas para a abertura do espaço, oferecidas por professores do curso de Engenharia de Alimentos da UFG. Os produtos serão dispostos em mesas, estandes e freezers, organizados de acordo com necessidades próprias de conservação.

Entre os muitos produtos, constam leites, iogurtes, manteigas, requeijões, queijos, salames, tapiocas, polvilhos, farinhas, doces, conservas, condimentos como colorau e açafrão, licores, cachaças, cafés, açúcares mascavos, polpas de fruta, mel, arroz integral, móveis de palha, caixas, tapetes, cestas de bambu, pomadas, sabonetes caseiros, baru torrado, frutas desidratadas, geleias e rapaduras.

Inauguração

Após a abertura, na sexta (2), a organização informa que será realizado um coquetel de inauguração no dia 14. O espaço vai contar com a exposição entre os dias 2 e 30 de novembro, aberto ao público de segunda a sábado, entre as 10h e 22h. A loja ainda vai ficar aberta aos domingos, entre as 14h e 22h. Além da comercialização dos bens, serão efetuadas inscrições para as atividades da Agro Centro-Oeste Familiar 2019.

Feira

A Agro Centro-Oeste Familiar 2019 é uma feira de exposições que chega com sucesso à 17ª Edição. O evento será organizado no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, localizado no Campus Samambaia da UFG. A programação vai ocorrer ao longo de quatro dias (29 de maio a 01 de junho), com a exibição de estandes, comércio de produtos, ministração de cursos, visitas a espaços de cultivo, exposição de tecnologias agrícolas, e realizações culturais.