Prefeito Iris Rezende participa da abertura da Semana Nacional de Conciliação

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, participa na próxima segunda-feira, 05, às 9 horas, da abertura da 13ª edição da Semana Nacional da Conciliação que ocorrerá no 10º andar do Fórum Cível, localizado na Avenida Olinda, Park Lozandes. A capital goiana integra a Semana Nacional da Conciliação, que acontece em todo o País entre os dias 05 e 09 de novembro.

Ação é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) que estimula negociações espontâneas, voluntárias e de comum acordo entre as partes em prol da resolução de conflitos de forma rápida e participativa.

Em Goiânia, os acordos podem ser firmados no Palácio da Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal), no Park Lozandes; na Atende Fácil Cidade Jardim, localizada no Shopping Cidade Jardim e em oito das unidades Vapt Vupt.

Serviço

Abertura da Semana Nacional da Conciliação

Data: 05 de novembro

Horário: 9 horas

Local: 10º andar do Fórum Cível, localizado na Avenida Olinda, Park Lozandes