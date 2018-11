A partir desta segunda-feira, 05, duzentos educadores sociais aprovados no processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) devem apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas no ato da inscrição. A lista, que foi divulgada na quinta-feira, 1º, está disponível na aba “Concursos” do site http://www.goiania.go.gov.br. Somente os candidatos convocados devem comparecer ao Paço Municipal

Os selecionados atuarão na rede de saúde mental do município, como, por exemplo, nas Unidades de Acolhimento Transitório Infanto-Juvenil (UATIs) e nos Centros de Apoio Psicossocial (Caps). A SMS alerta que os aprovados devem ficar atentos aos prazos, pois conforme o edital, se a pessoa não comparecer em três dias estará automaticamente desclassificada.

Para comprovar todas as informações, a entrega da documentação deverá ser feita nos dias 05, 06 e 07 de novembro, ou seja, na próxima segunda, terça e quarta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os comprovantes devem ser apresentados no térreo do bloco “D” da Secretaria Municipal de Saúde, na diretoria de Administração e Logística, localizada no Paço Municipal, que está situado na Avenida do Cerrado, nº 999, no Parque Lozandes.

Confira aqui a lista de convocados.

Serviço

Saúde convoca 200 educadores sociais aprovados em processo seletivo

Data: 05, 06 e 07 de novembro de 2018

Horário: Das 8h às 12h e das 13 às 17h

Local: Térreo do bloco “D”, na Diretoria de Administração e Logística da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Endereço: Paço Municipal – Avenida do Cerrado, nº 999 – Parque Lozandes, Goiânia – GO.