Banda Karmica faz tributo aos Beatles em projeto beneficente no Lowbrow

A banda Karmica se apresentará nesta quarta-feira (07), no Lowbrow Lab Arte & Boteco, pelo projeto “D’BOA Música para o Bem”. Formado por Daniel Basile e Ulisses Fonseca, nos vocais e no violão, Fernando Zappa, no contrabaixo elétrico, e Phaber Cross, na percussão, o grupo fará um show especial em homenagem aos Beatles.

Com quatro anos de trajetória e um repertório com quase 50 músicas do quarteto de Liverpool, a banda Karmica interpretará sucessos dos Beatles, como Twist and Shout, And I Love Her, Eight Days a Week, Ticket To Ride, Day Tripper e I Want To Hold Your Hand, além de clássicos da carreira solo de John Lennon, como Imagine e Stand By Me, entre outros.

O público poderá conferir o show mediante doação de dois litros de leite. Neste mês de novembro, o projeto “D’BOA Música para o Bem” beneficiará o projeto social Las Hermanas, grupo informal, sem vínculo religioso e/ou político, que surgiu em 2006 com o objetivo de levar amor, amparo e carinho para pessoas carentes.

Segundo Degmar Augusta da Silva, fundadora e presidente do Las Hermanas, as arrecadações serão encaminhadas para o Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo, para o Lar Maria de Nazaré, para moradores de rua e também utilizadas em cestas básicas, que serão distribuídas para famílias carentes.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre as portas às 19 horas, com um bazar de obras de arte, que segue até 10 de novembro, com descontos de até 40% em cerca de 70 itens. A liquidação reúne obras de diferentes tamanhos e estilos, de artistas como Wes Gama, Salvess, Jorge Wanderley, Renato Griffith, Santa Brígida, entre outros.

Serviço

D’BOA Música para o Bem com show da banda Karmica

Data: 07/11 (quarta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 98140-4607 / 3991-6175

Entrada: dois litros de leite (os itens arrecadados serão destinados ao Projeto Social Las Hermanas)