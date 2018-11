Especialistas do Brasil e da Argentina estarão reunidos em Goiânia para debater o Ensino Médio

As práticas pedagógicas que levaram Goiás ao topo do ranking nacional no Ensino Médio serão um dos destaques da programação do encontro “Ensino Médio – Experiências Exitosas e Inovações Pedagógicas”, que será realizado em Goiânia entre os dias 7 e 9 de novembro próximo pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) em parceria com o Conselho Estadual de Educação (CEE).

Os projetos e ações que alçaram a rede pública estadual como a melhor do país no Ensino Médio em 2018, com base nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2017, serão tema da mesa redonda ‘Os Desafios das Experiências Inovadoras e Ativas no Ensino Médio’, que será promovida na próxima sexta-feira, 9/11, às 8 horas. O debate contará com a participação de professores e gestores educacionais que atuam nas escolas estaduais de Goiânia e interior.

Programação

O encontro será realizado no Centro Educacional Sesc Cidadania e tem como objetivo discutir, de forma propositiva, as práticas pedagógicas de êxito que contribuem para melhorar a qualidade do ensino no dia a dia.

Durante esses três dias estarão reunidos em Goiânia conceituados nomes da área educacional de vários estados brasileiros, entre eles Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, além da Argentina, que estará representada pelo professor Victor Mario Mekler J., do Ministério da Educação. Participarão dos debates, mesas redondas e relatos de experiências não apenas representantes da rede pública, como também do Sistema S (Sesi, Senai, Senac e Sesc).

Na programação constam ainda como convidados Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco (IU); Raph Gomes Alves, diretor de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação (MEC); e Rodrigo Peixoto, coordenador geral de Linguagens da Escola Sesc (Ensino Médio) do Rio de Janeiro.

E entre os temas em discussão estão ‘Juventudes e Metodologias Ativas’, ‘Ensino Médio: Políticas e Desigualdades Escolares e Sociais’, ‘Bullying: Inclusão e Inovação’, ‘Ensino Médio e seus Dilemas’, ‘Protagonismo Jovem’, ‘Ensino Médio e Diversidade’, ‘Celular na Escola: Política, Usos e Desafios Pedagógicos’, ‘Ensino Médio e Novas Tecnologias’ e ‘Iniciação Científica na Educação Básica’.

As inscrições para o encontro são gratuitas e podem ser feitas pelo link: bit.ly/encontroem.

Serviço

Encontro do Ensino Médio: Práticas Exitosas e Inovação Pedagógica

Data: De 7 a 9/11/2018

Local: Centro Educacional Sesc Cidadania (Av. C-198, nº 224, Jardim América)

Informações: (62) 3201.3004 / 3201.3020 (Comunicação Setorial/Seduce)