Fasam promove curso de extensão sobre etiqueta profissional e elaboração de currículo

Faculdade Sul Americana, por meio do Núcleo Fasam Júnior, promove no dia 10 de novembro, às 8 horas, Curso de Etiqueta Profissional e Elaboração de Currículo. A atividade de extensão pretende colocar ao alcance da comunidade acadêmica e local conhecimentos, normas e técnicas do comportamento social e profissional moderno.

O evento leva em consideração a crescente necessidade mercadológica de profissionais éticos, responsáveis, gentis e educados. “É possível identificar, no dia a dia do mercado, muita insegurança, medo e preocupação com a imagem pessoal, e a aceitação e sucesso, nos círculos sociais e profissionais. A partir da observação dessas fragilidades, surgiu o interesse da empresa júnior da Fasam de proporcionar capacitação aos interessados tornando-os aptos a adaptarem-se às situações extremamente formais ou até mesmo informais com elegância, confiança e atitude”, explica a coordenadora do Núcleo Fasam Júnior, Roberta Crosara, que será instrutora do curso.

Graduada em Relações Internacionais e mestre em Gestão do Patrimônio Cultural, Roberta possui ampla experiência em docência, com formação complementar em Projetos Culturais, Ação Educativa em Museus e Educação Patrimonial e capacitação internacional em Etiqueta e Comportamento Social pela École de La Courtoisie et du Protocole Business Etiquette de Paris – França. É também ex sócia-proprietária da Escola Real – Humanidades e Boas Maneiras, escola de etiqueta e comportamento social em Goiânia-GO. Ainda participa da organização do curso de extensão a acadêmica do curso e Administração da Fasam, Natália Ramos Capra, Coaching em grupos e equipes, Agile Coaching e diretora de projetos do Núcleo Fasam Júnior.

Para participar do Curso de Etiqueta Profissional e Elaboração de Currículo da Fasam basta realizar inscrição no site da faculdade (www.fasam.edu.br ), com o investimento de R$50,00.

Serviço

Curso de Etiqueta Profissional e Elaboração de Currículo na Fasam

Data: 10 de novembro, sábado.

Horário: 8 horas.

Valor: R$ 50,00

Local: Miniauditório, Bloco Administrativo da Fasam – BR-153 – Km 502 – Jardim da Luz – Goiânia.

Inscrições: www.fasam.edu.br/evento