Nova linha de ônibus liga a região Noroeste à Sudoeste sem passar pelo centro de Goiânia

Será lançada nesta quarta-feira, 07 de novembro, a linha 930 (T. Pe. Pelágio/Av. Consolação/T. Bandeiras). Esta é a última de um total de seis linhas que foram implantadas na capital neste segundo semestre de 2018. As novas linhas (930, 931, 932, 933, 934 e 935), têm como objetivo ampliar as ligações entre as grandes regiões da capital e possibilitar mais acessos e pontos de integração no sistema de transporte público de Goiânia. Além das seis linhas lançadas, outras duas linhas do tipo circular-bairro (936 e 937), entraram em operação no mês de outubro, ligando os bairros da região Noroeste e importantes polos comerciais, industriais e educacionais, concentrados na região.

Estudos técnicos realizados pela Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) identificaram um grande fluxo de passageiros entre as regiões Noroeste e Sudoeste da capital. Para atender a esta demanda foi planejada a linha 930, que ligará as duas regiões, proporcionando aos passageiros mais rapidez nas viagens, além de acesso a mais áreas da cidade.

A nova linha irá ofertar cerca de 161 mil lugares por mês aos passageiros que serão atendidos nos dois sentidos da linha. A partir do Terminal Padre Pelágio, o passageiro poderá seguir para o Terminal Bandeiras, passando pela Avenida Consolação, sem necessidade de realizar nenhuma outra conexão. Estima-se uma economia de 22 minutos por viagem comparado com o tempo que hoje se gastaria para cumprir esse mesmo percurso.

Com cerca de 17 quilômetros de extensão, a linha irá atender ao longo de seu trajeto 12 bairros. Além de atravessar importantes setores como o Bairro Ipiranga, Bairro São Francisco, Vila Mauá e Jardim Europa, o trajeto irá percorrer quase toda a Avenida Consolação, importante via comercial da capital, e ainda, proporcionar acesso a escolas, postos de saúde, batalhão de polícia, atacadista e ao viaduto no início da BR-060, no setor Vila Canaã.

O crescimento das grandes cidades tem criado novas centralidades, com atividades diversas nos bairros, das quais nascem novas oportunidades para que as pessoas desenvolvam atividades em locais próximos, trabalhem, morem e estudem, o que pode contribuir para evitar os longos deslocamentos diários bairro/centro e centro/bairro. Em Goiânia o crescimento dessas centralidades gerou novas necessidades de deslocamentos, principalmente entre as regiões, reduzindo distâncias e ligando novos polos da cidade.

Para atender às novas necessidades da cidade foram realizados estudos técnicos que embasam a criação das novas linhas, que visam responder a estas novas demandas que, a cada dia, surgem nos arredores de Goiânia. A finalidade é melhorar a mobilidade urbana e facilitar o acesso ao transporte público, acompanhando o desenvolvimento da cidade, garantindo mobilidade e facilidades à vida dos passageiros.

Números das novas linhas

6 novas linhas perimetrais conectando diferentes regiões

2 novas linhas circulares-bairro na Região Noroeste

229 km de extensão de linhas

11.500 km rodados por dia útil

44.000 novos lugares ofertados por dia

Sobre as novas linhas

930 – Terminal Pe. Pelágio/Av. Consolação/Terminal Bandeiras

A linha 930 ligará a região Noroeste a região Sudeste proporcionando aos passageiros mais rapidez nas viagens, além de acesso a mais áreas da cidade.

931 – Terminal Bíblia/Jardim Guanabara/Vale dos Sonhos/Via Setor Jaó

Essa linha vem para atender a uma demanda histórica dos moradores do Jardim Guanabara e adjacências que, agora, contarão com ônibus direto para o Terminal Bíblia passando por importantes bairros da cidade, como os setores Vale dos Sonhos, Jaó, Vila Nova e Setor Universitário.

932 – Terminal Vera Cruz/Terminal Bandeiras

Esta foi planejada para racionalizar o tempo de viagem de quem se desloca de bairros adjacentes ao Terminal Vera Cruz para a região do Terminal Bandeiras. A 932 liga a região Oeste à região Sudoeste da capital passando pelos terminais Goiânia Viva e Parque Oeste.

933 – Terminal Padre Pelágio/Recanto do Bosque/Campus UFG

A primeira das novas linhas foi criada para atender a uma solicitação feita em 2009 pelo Diretório Central dos Estudantes, DCE, do Campus Samambaia. Ela liga o Terminal Padre Pelágio ao Campus II da UFG com integração no Terminal Recanto do Bosque.

934 – Terminal Isidória/Paço Municipal/T. Novo Mundo/R. das Minas Gerais

A 934 tem como principal função ligar as regiões Sudeste e Leste da capital sem a necessidade de integração no Terminal Bíblia. A linha tem início no Terminal Isidória e termina no Setor Recanto das Minas Gerais passando pelo Shopping Flamboyant e Paço Municipal.

935 – Terminal Vera Cruz/Centro/Via Av. Leste Oeste

A linha tem como principal objetivo proporcionar mais agilidade no deslocamento dos passageiros que vivem na região Oeste da capital, ligando o Terminal Vera Cruz ao centro de Goiânia sem passar por terminais de integração.

936 – Circular/Noroeste/Via Avenida Mangalô e 937 – Circular/Noroeste/Via São Domingos

Estas duas linhas circulares ligam diversos bairros a importantes polos comerciais, industriais e educacionais, concentrados na região Noroeste de Goiânia. Elas irão atender os moradores dos bairros Boa Vista, São Domingos, Floresta, Setor Estrela Dalva, Morada do Sol, Jardim Colorado e Liberdade, dentre outros, que agora não precisarão ir até o Terminal Padre Pelágio para circular dentro da região.