Urso polar da Coca-Cola completa 25 anos

No ano em que completa 25 anos de idade, o icônico urso polar volta a estrelar o Natal de Coca-Cola ao lado de sua divertida família. União e situações clássicas da data inspiram o filme que estreio esse mês em tevê aberta em todo o país. Os famosos personagens aparecem também em embalagens temáticas das versões original e sem açúcar, e em itens à venda na loja virtual da marca.

Embalagens

Latas e PETs trazem uma ilustração dos ursos e quatro opções de frases da campanha nos rótulos:

O sabor especial de estar junto

Em família, sempre cabe mais um

Não deixe apagar as suas tradições

Na ceia, todos participam

Ao baixar o aplicativo Natal Coca-Cola (disponível em meados de novembro para sistemas Android e IOS), consumidores poderão escanear a embalagem temática para ter acesso a um conteúdo exclusivo em realidade aumentada. Serão quatro episódios com histórias do icônico urso polar.

E-commerce

Para presentear ou enfeitar a ceia, combos com ursinhos e garrafinhas de alumínio que podem ser personalizadas, bolsa térmica e garrafinhas de vidro estarão à venda nos próximos dias no site do e-commerce da Coca-Cola (loja.cocacola.com.br) com entrega em todo o Brasil.