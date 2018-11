Aplicativo ”Goiânia Contra o Aedes” auxilia no combate ao mosquito

Com o objetivo de ampliar o controle do mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e em parceira com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-Goiás), disponibiliza aos moradores do município o aplicativo ”Goiânia Contra o Aedes”. A plataforma serve como um canal de denúncias que registra possíveis focos do mosquito transmissor de doenças como a dengue, zika vírus, e chikungunya.

O download do aplicativo é gratuito e pode ser feito nas versões Android e IOS. Ao ser registrado no sistema e encaminhar a denúncia, o possível foco é analisado e o denunciante pode acompanhar a evolução dos trabalhos pela plataforma. Neste ano de 2018 já foram atendidas 78 demandas no ”Goiânia contra o Aedes”.

Para o diretor de Vigilância em Zoonoses da SMS, Gildo de Paula, o método viabiliza um maior controle do vetor. ” Qualquer usuário pode denunciar e coletar informações de focos do mosquito. O cidadão se torna um fiscal. Essa é mais uma estratégia que utilizamos para intensificar as ações em locais de maior incidência do mosquito”, explica.

Outros canais de comunicação

Como medidas de controle, a Secretaria mantém três canais de comunicação para monitoramento do mosquito. Além do aplicativo, a comunidade pode ajudar no combate e denunciar locais com possíveis criadouros pelos telefones do ”Disk Aedes” e por meio da “Ouvidoria” da saúde.

Entretanto, mesmo com a variedade de plataformas, dados da diretoria de Vigilância em Zoonoses mostram uma baixa procura da população por esses meios. Em 2017 foram atendidos 1.691 casos pelos ”Disk Aedes” e até outubro de 2018 registrados 955 demandas. Já a ouvidoria atendeu 122 solicitações no ano anterior e 81 casos até outubro do ano vigente.

Ao todo 26.148 casos de dengue já foram notificados na cidade em 2018. ” Precisamos do apoio da população para identificar e eliminar criadouros. A melhor maneira de se prevenir as doenças ainda é combatendo o mosquito.Os meios de comunicação disponíveis aproximam o poder público da comunidade para juntos controlarem o mosquito”, ressalta Gildo de Paula.

Canais de comunicação:

Aplicativo disponível para Android e IOS ”Goiânia Contra o Aedes” “Disk Aedes” – 62 3524-3131 e 62 3524-3125 Ouvidoria – 0800 646 1510