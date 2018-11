Empresas de telefonia anunciam investimentos na capital

O Prefeito de Goiânia, Iris Rezende, realiza nesta quarta-feira, 07, às 10h30, no sexto andar do Paço Municipal, a entrega dos três primeiros Alvarás de Autorização para que empresas de telefonia possam realizar a instalação de equipamentos de redes de telecomunicações na capital.

Os alvarás foram expedidos conforme as novas regras para o licenciamento e a instalação de estações radio-bases preconizadas pela legislação federal, e que reduziu em cerca de 90% o prazo médio para autorização de instalação e atividade dos equipamentos. Com isso as empresas puderam ampliar a disponibilidade dos seus serviços, realizando maiores investimentos na área de telecomunicação na capital.

Como exemplo dos investimentos feitos pelas empresas de telefonia na capital, a TIM Brasil apresentará os primeiros investimentos já realizados pela empresa na capital. A empresa passará a fornecer novos serviços de internet com a tecnologia FTTH (Fiber to the Home) que permite que a fibra chegue até a casa do cliente, trazendo maior rapidez na navegação e estabilidade de conexão. Goiânia foi a quarta capital a ter a tecnologia no Brasil. O serviço já está disponível em 10 cidades e a expectativa da operadora é mais que dobrar a planta em 2019.

Inicialmente ela estará disponível em 21 bairros de Goiânia, entre eles os Setores Bueno, Oeste, Leste Universitário, Marista, Bela Vista e Nova Suiça, e até o fim do ano chegará, de acordo com dados da empresa, a 83 bairros da capital.

Serviço

Entrega de Alvarás de Autorização de instalação de redes de telecomunicações em Goiânia

Data: 07 de novembro (quarta-feira)

Horário: 10h30

Local: Auditório do sexto andar do Paço Municipal, localizado na Avenida do Cerrado, 999, Park Lozandes