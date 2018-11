“Enquanto uns insistem em ficar no palanque, eu insisto em ficar trabalhando”, afirma José Eliton

O governador José Eliton afirmou nesta terça-feira (6/11), ao entregar R$ 9 milhões em viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Estado de Goiás que segue trabalhando até dia 31 de dezembro, quando se encerra o seu mandato, para cumprir a missão dada a ele pela população de Goiás e para concluir plenamente a transição entre a gestão atual e a próxima. “Desci do palanque no dia 7 de outubro”, afirmou, em referência às eleições estaduais. “Alguns insistem em ficar no palanque, mas eu insisto em ficar trabalhando, inclusive para facilitar as ações do próximo governo”, afirmou o governador, sob aplausos.

Na solenidade, José Eliton entregou 27 novas viaturas operacionais e administrativas e novos equipamentos ao Corpo de Bombeiros de Goiás, totalizando R$ 9 milhões em investimentos diretos na corporação. Entre eles está a aquisição de 7 novos Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTs), viaturas versáteis que podem ser utilizadas tanto nas operações de combate a incêndio quanto nas de busca e salvamento.

“A expressão maior da democracia é aquela externada pelo voto do cidadão, e assim fazemos”, afirmou José Eliton. “O povo espera daqueles que governam a capacidade de resolver problemas, e essa é a missão que me foi confiada”, disse o governador, que afirmou que o fim do processo eleitoral marca a renovação do compromisso com a entrega de resultados, missão que se aplica ainda à sua gestão.

“A entrega destas viaturas e equipamentos, hoje, faz parte de um conjunto de investimentos na infraestrutura das forças de Segurança Pública para atender todo o Estado de Goiás”, disse. José Eliton afirmou que o investimento é parte de uma série de outras entregas pelo Governo de Goiás até o final do mandato. “Ainda temos muita coisa para entregar a até o final deste governo”, disse o governador.

O secretário Irapuan Costa Júnior (Segurança Pública) agradeceu ao governador pelo ambiente que encontrou quando assumiu a pasta, com “militares competentes, um planejamento pronto e o apoio para podermos trabalhar com toda a força desde o primeiro dia, até hoje”. Em março deste ano foram entregues 38 viaturas para atendimento de resgate pré-hospitalar, combate a incêndio, salvamento terrestre e transporte de pessoal.

Os equipamentos entregues estão entre os mais modernos em operação no mundo para salvamento. “Essas viaturas serão distribuídas para todo o Estado e é bom frisar que algumas delas figuram entre as melhores do mundo, o que representa, por parte do governador, a valorização dos bombeiros e respeito à sociedade”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Márcio André de Morais.