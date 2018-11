Governo de Goiás recebe novas demandas para a transição

O Governo de Goiás informa que sua Equipe de Transição recebeu nesta segunda-feira (5/11) novos ofícios com pedidos por mais informações sobre o Estado pela equipe do senador e governador eleito Ronaldo Caiado. Desta vez, com solicitações por detalhamentos das contas públicas, contratos nas áreas da saúde e educação, programas de meritocracia, quantitativo de servidores estaduais e suas faltas ao trabalho.

Os principais dados solicitados: contratos geridos pelo Estado, em especial nas Secretarias de Saúde, Educação e Segurança Pública; fluxo de caixa projetado pelo Tesouro estadual para os próximos três meses; projeção de vinculações constitucionais; relação de empenhos não pagos e anulados; cronograma de pagamento de despesas liquidadas e não pagas; leis de criação de cargos estatutários e celetistas, com quantitativos e planos de carreiras do Estado; programas de gestão de meritocracia e pactuação de resultados; processo de formação e qualificação de servidores; relatório sobre concursos públicos realizados ou em andamento e as nomeações realizadas; e relatório sobre absenteísmo (faltas ao trabalho dos servidores estaduais) e suas causas no Estado.

A Equipe de Transição do Governo de Goiás solicitará o levantamento de todas as informações para as áreas responsáveis no Estado para posterior envio ao senador Wilder Moraes, coordenador da equipe do governador eleito Ronaldo Caiado. Não há prazos estipulados para a entrega destas informações que, assim que estiverem disponíveis, também serão repassadas para a imprensa goiana.