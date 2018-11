Maior feira de games do Centro-Oeste acontece neste fim de semana em Goiânia

A Up Expo Game, a maior feira de games do Centro-Oeste, acontece neste fim de semana – sábado, dia 10, e domingo, dia 11 de novembro – no Goiânia Arena. O evento vai reunir uma série de atrações relacionadas ao mundo dos games e afins, com espaço para exposição de lançamentos em games e outras novidades no mercado de jogos, acesso a realidade virtual, artigos de informática, empreendedores interessados em start ups, palestras, workshops e, claro, espaço para campeonatos de Dota 2, LOL, PSE2019 e CSGO.

No mesmo espaço também haverá torneios de Just Dance e Magic, área com consoles para competições e embates de jogos pioneiros e mais antigos como The King of Fighters, Metal Slug, Bomberman e outros da mesma época, com acesso gratuito às máquinas, espaço kids, concurso de cosplay, área Arcade, competições com premiação em dinheiro, e a grande final presencial de Dota 2 e League of Legends, com a narração dos astros da locução de jogos Guilherme Fedel e Felipe Maraú, além da presença do grande nome do CS:GO, Alexandre Gaules.

A feira vai funcionar das 13h às 21h nos dois dias e, com o encerramento da venda dos ingressos do primeiro lote, os valores atuais dos bilhetes variam entre R$ 140, inteira, e R$ 70, a meia entrada. Têm direito a pagar metade do preço estudantes com apresentação da carteira, idosos, professores, portadores de necessidades especiais e todos aqueles que doarem pelo menos um quilo de alimento não perecível, exceto sal. Os ingressos estão à venda no site www.meubilhete.com, na Tribo do Açaí, na República da Saúde, no Komiketo do Goiânia Shopping e da T-4, no Bahrem Burguer do Setor Marista, na Saga, nas Lojas Sherife e na Paladins Game Store. Quem preferir, pode solicitar seu ingresso via tele-entrega, pelo fone (62) 99954-4222.

Além dos narradores das batalhas virtuais Guilherme Fedel e Felipe Maraú, que vão emprestar as suas vozes e todo o seu conhecimento sobre os jogos de Action Real-Time Strategy para narrar cada passo das partidas e conduzir o show até a batalha final, que vai consagrar um campeão, também estarão presentes a apresentadora Anna Rytta, Alexandre Gaules, Seu Creyson e Victor Andrade, da TV Anhanguera.

A Up Expo Game vai premiar em dinheiro os vencedores de alguns dos jogos mais populares, em batalhas que vão acontecer no próprio local. Entre os games, o Dota 2, e o League of Legends, cujos times campeões vão receber R$ 3 mil cada equipe. O LOL, inclusive, terá um finalista goiano, o Darques Team. Já o vencedor do CS:GO receberá R$ 1 mil. Além destes jogos, muitos outros estarão em competição durante a feira. Para participar, basta se inscrever no local. Outros jogos também poderão ser disputados virtualmente, pois haverá haverá campeonatos de PES 2019, Just Dance 2019 e Magic The Gathering, todos presenciais.

A feira não será restrita apenas aos geeks, nerds e gamers. Empresários e empreendedores do ramo, start ups, cosplayers e até crianças têm o seu lugar garantido no mundo da virtualidade no Goiânia Arena. No espaço dedicado à exposição, as novidades do mercado de jogos, informática e tudo relativo à cultura gamer estarão à disposição. Cosplayers poderão viver seu alter ego, com entrada franca. Crianças poderão se divertir no Espaço Kids, que terá jump, piscina de bolinhas, pula-pula e muitos outros brinquedos e atrações voltadas aos pequenos.