OAB Independente propõe programa Anuidade Zero para os advogados do Tocantins

A chapa OAB Independente, que tem Gedeon Pitaluga como candidato a presidente e Janay Garcia como vice, assume o compromisso de implementar o Programa Anuidade Zero. O sistema funcionará por meio de um aplicativo de cashback (dinheiro de volta). A proposta é que a cada compra feita nos estabelecimentos conveniados pelo aplicativo, o advogado e a advogada acumulam pontos, que podem ser trocados por descontos na anuidade. Esses descontos podem chegar a 100% do valor da taxa da anuidade da OAB Tocantins.

O Programa Anuidade Zero não é uma proposta de isenção e não gera frustração de receita. Trata-se de um programa já aplicado em Seccionais de outros Estados em forma de parceria com empresas privadas.

“A anuidade da OAB Tocantins é uma das mais caras do país. Isso onera principalmente os jovens advogados que estão no início de suas carreiras e passando por dificuldades por não terem se estabelecido na profissão ainda. O Programa Anuidade Zero é um benefício direto para o advogado, que pode reduzir o valor da sua anuidade de forma simples e fácil, com o consumo que faz no dia a dia”, garantiu o candidato a presidente pela chapa OAB Independente, Gedeon Pitaluga.

O Programa Anuidade Zero é um dos compromissos feitos pela chapa OAB Independente que devem ser implantadas já no início da próxima gestão.