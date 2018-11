Exposições, Cosplay & Kids

A maior feira de games da região Centro-Oeste, a Up Expo Game não será restrita apenas aos geeks, nerds e gamers. Empresários e empreendedores do ramo, start ups, cosplayers e até crianças têm o seu lugar garantido no mundo da virtualidade no próximo sábado (10) e domingo (11), no Goiânia Arena. No espaço dedicado à exposição, as novidades do mercado de jogos, informática e tudo relativo à cultura gamer estarão à disposição. Cosplayers poderão viver seu alter ego, com entrada franca, mediante inscrição no site www.upexpogame.com.br E até as crianças poderão se divertir no Espaço Kids, que terá jump, piscina de bolinhas, pula-pula e muitos outros brinquedos e atrações voltadas aos pequenos.

