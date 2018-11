Práticas corporais é tema do 2º Curta o Câmpus

A Universidade Federal de Goiás (UFG) definiu o próximo dia 10 de novembro (sábado) como a data para realizar a segunda edição do Projeto Curta o Campus. Desta vez, o tema é Práticas Corporais e o evento ocorrerá no período da tarde, das 16h às 21h, na Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD). Estão previstas atividades de entretenimento, diversão gratuitas à população, no Câmpus Samambaia.

A programação inclui artes circenses, basquete de rua, danças, espaço zen/práticas corporais integrativas, jogos eletrônicos de movimento, jogos de futebol, jogos e brincadeiras tradicionais, atletismo, espaço para piquenique, esportes alternativos, capoeira e ritmos afros, show musical e cultural e cantinho da leitura. Segundo a pró-reitora de Extensão e Cultura (Proec), Lucilene Maria de Sousa, a ideia de levar atividades para o Câmpus Samambaia aos fins de semana vem sendo cultivada há algum tempo. Por ser um espaço amplo, arborizado e aconchegante, o câmpus se torna uma ótima opção de lazer e confraternização para a comunidade.

Além de se colocar como um espaço de espaço de lazer e confraternização para a comunidade, a UFG quer ajudar as famílias a vivenciar mais momentos ao ar livre. “O objetivo é propiciar a crianças e adultos um fim de tarde com estimulantes práticas corporais. Por isto, é importante usar roupas confortáveis”, orienta Lucilene.

O Curta o Câmpus está sendo realizado pela UFG em parceria com o 47º Conselho Comunitário de Segurança de Goiânia (Conseg), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Sistema de Bibliotecas da UFG (Sibi), Sindicato dos Docentes das Universidades Federais (Adufg), Casa do Estudante Universitário (CEU-V), FEFD, Secretaria de Comunicação (Secom) e Proec.