“Consciência para todos”, um encontro da diversidade cultural

“Consciência para todos” é a proposta da Associação Coró de Pau para sua Sabadeira neste sábado (10/11), a partir das 18h, no DCE da UFG, Setor Leste Universitário. É isso mesmo, a partir de novembro, os eventos desta que é uma das entidades culturais mais atuantes de Goiás acontecem neste dia preferido para festejar sem medo de ser feliz.

“A proposta é a tomada de consciência pela igualdade dos povos, pelo respeito, pela tolerância e pela educação”, explica a mestra Geovanna Castro, presidente da Associação Coró de Pau, à frente também do “Coró Mulher”, uma das atrações da Sabadeira, ao lado do grupo “Retalha Vento”, a partir das 21h30.

Como o mesmo formato das “Domingueiras”, o evento começa um pouco antes, às 18h, com a maravilhosa DJ Gabba. Na sequência, às 20h, a pedida é curtir o “Samba de Roda com Mestre Alemão e convidados”; e, às 20h30, “Roda Cyr e Malabares”, com Ender Acosta, um artista circense malabarista equilibrista que usa diversos recursos para enriquecer sua atuação de circo”.

Para sua apresentação na Sabadeira Coró de Pau, Ender Costa apresenta um experimento que faz uso dos diversos ritmos da percussão para a execução da roda cyr, aparelho usado para se equilibrar em movimentos circulares, e finaliza seu número com malabares com fogo.

Quem fecha a noite com um convite a chamegar ao som deste ritmo queridinho do Brasil é o “Forró de Saramuná”. Um arrasta-pé gostoso para fechar a “Sabadeira – Consciência para todos”, com aquele contato corporal gostoso que aquece o coração e alimenta a alma. A entrada é só cinco pilas. Bora, gente, que está imperdível!

Programação

Sábado (10/11)

18h – DJ Gabba

20h – Samba de Roda com Mestre Alemão e Convidados

21h – Roda Cyr e Malabares, com Ender Acosta

21h30 – Coró Mulher e Retalha Vento

22h – Forró de Saramuná

Entrada: R$ 5 (cinco reais)

Local: Rua 226 Qd. 71 Lt. 50 St. Leste Universitário (DCE- UFG)