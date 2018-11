CRLV Digital será lançado no estado de Goiás

A partir da próxima semana, os motoristas do estado de Goiás poderão acessar, no celular, o seu Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o CRLV Digital. O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, participa da solenidade de lançamento da tecnologia nesta sexta-feira (9), no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. O Detran de Goiás é o quarto a implantar a tecnologia. A frota goiana é estimada em 3,8 milhões de veículos.

O CRLV é um documento de porte obrigatório do veículo e a sua versão digital desobriga o porte do impresso, o que irá trazer mais facilidade e segurança aos motoristas do estado. A versão digital traz todas as informações do documento impresso, além de um QR Code, que pode ser lido para verificar se há alguma falsificação no documento durante uma fiscalização de trânsito.

O CRLV Digital estará disponível no mesmo aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH Digital). Quem ainda não baixou no celular, basta realizar o download da Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Os Detrans que já disponibilizaram o CRLV Digital são os dos estados de Rondônia e do Ceará, além do Distrito Federal.

Serviço

Lançamento do CRLV Digital

Data: Sexta-feira 9/11

Horário: 10h

Local: 10° andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. (R. 82, 400 – St. Central)