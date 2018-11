José Eliton e Baldy implantam Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital em Goiás

O Governo de Goiás inova, mais uma vez, em matéria de tecnologia, ao se tornar o quarto estado brasileiro a lançar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (CRLV), em solenidade comandada pelo governador José Eliton, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na manhã desta sexta-feira (9/11), com a presença do ministro Alexandre Baldy (Cidades). “Esta é mais uma agenda do Governo de Goiás que beneficia diretamente o cidadão, como resultado da nossa determinação em melhorar os serviços públicos e da parceria com o ministro Baldy”, disse o governador.

“Nosso objetivo é simplificar a vida do brasileiro, com ferramentas de tecnologia inovadoras e menos burocracia”, declarou o ministro Alexandre Baldy. José Eliton relatou aos presentes que “Goiás segue avançando em outras áreas importantes”, e garantiu que até no final do ano “vamos eliminar a utilização de papel no âmbito da administração pública estadual, economizando valores significativos”.

O governador lembrou que o ministro Alexandre Baldy contribuiu com o Governo de Goiás por ter exercido “um papel importante para a modernização do Estado Brasileiro e, com certeza, um ganho qualitativo a todos os estados da federação”. Com o lançamento da versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV Digital), os condutores goianos terão, a partir de agora, a documentação do veículo e a carteira de habilitação reunidos em um único aplicativo de celular, disponível nos sistemas Android e iOS.

“Fico muito feliz de ver que Goiás foi pioneiro no Brasil no que diz respeito à CNH Digital e agora se torna o quarto estado do País a implementar o CRLV Digital, dando agilidade à oferta de serviço ao cidadão, com a visão de que é preciso utilizar as ferramentas tecnológicas em favor da sociedade”, frisou o governador.

Com o lançamento da versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV Digital) os condutores goianos terão, a partir de agora, a documentação do veículo e a carteira de habilitação reunidos em um único aplicativo de celular, disponível nos sistemas Android e iOS.

O principal diferencial dessa nova plataforma é o compartilhamento do CRLV Digital, caso o proprietário empreste o veículo para terceiros. Além disso, ele permite exportação em arquivo PDF, com assinatura digital. “O documento eletrônico poderá ser apresentado em substituição ao CRLV físico desde que apresentado no aplicativo específico, desenvolvido pelo Serpro para o Denatran”, explicou o presidente do Detran Goiás, Flávio Prates.

Goiás foi o primeiro Estado da Federação a disponibilizar a CNH Digital. As primeiras emissões tiveram início em setembro de 2017. Assim como a CNH Digital, a versão eletrônica do CRLV traz todas as informações do documento impresso. Quem já possui o aplicativo CNH Digital não precisa realizar o download do CRLV Digital, pois o aplicativo será atualizado automaticamente.