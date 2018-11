Estado paga mais de 85% da folha; restante será quitado até dia 22

O Governo de Goiás terá pago, até amanhã, mais de 85% da folha salarial da folha de outubro, que tem o montante total de R$ 892,29 milhões líquidos. Os vencimentos de até R$ 3,5 mil líquidos foram pagos em 31 de outubro, dentro do mês trabalhado, e representam 70% dos servidores estaduais. Na semana passada, foram pagos os salários dos servidores da Secretaria de Educação (Seduce), da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e do Ministério Público.

Os salários do restante dos servidores das Secretarias Estaduais da Saúde e da Fazenda, que ganham acima de R$ 3,5 mil, são pagos hoje (12/11), dando sequência ao cronograma de pagamento que teve início no último dia 31. Amanhã (13/11) serão creditados os pagamentos da folha da Policia Militar, do Gabinete Militar, da Goiasprev, Ipasgo, Detran, Juceg e Funcam. Com os pagamentos previstos para amanhã, a Sefaz terá quitado os salários de mais de 155 mil servidores do Executivo, de um total de 170 mil.

A Sefaz esclarece ainda que amanhã poderá ocorrer liberação dos salários de outros órgãos. A quitação total da folha será feita conforme o fluxo de caixa do Estado até a próxima semana, uma vez que o Governo começou a também quitar as vinculações constitucionais para as áreas de saúde e educação.

Cronograma de pagamento:

13/11 – GoiasPrev, Ipasgo, Detran, Juceg, Funcam, PM e Gabinete Militar

14/11 – Corpo de Bombeiros

19 /11 – Secretaria de Segurança Pública

20/11 – Segplan, UEG

21/11 – Polícia Civil, Agrodefesa, Secretaria Cidadã

22/11 – Demais órgãos do Executivo