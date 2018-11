Mais de 500 vagas de emprego estão disponíveis no Sine Municipal

O Sine Municipal divulga 506 vagas de emprego oferecidas por empresas parceiras da Administração. Nesta segunda-feira, dia 12, a lista de postos de trabalho mostra que continua alto o quantitativo da ofertas para as funções de vigilante, com 50 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD); motorista de ônibus rodoviário, com 40; ajudante de carga e descarga de mercadoria, com 20; e vendedor pracista, com 18.

Para PCD, há um total de 252 vagas, que estão distribuídas por 23 diferentes tipos de ofício. Além das ofertas para vigilante, há também grande número de vagas para operador de caixa, com 31 oportunidades; servente de limpeza, com 21; auxiliar de armazenamento, com 20; e repositor de mercadorias, com 19 postos de trabalho.

Os que se interessaram em alguma das ofertas podem procurar o Sine Municipal, que é gerenciado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), via Diretoria de Atendimento ao Trabalhador. O horário de funcionamento no local é das 7h30 às 18h e, durante esse período, os candidatos podem providenciar o preenchimento de solicitação e ainda apresentar as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine analisará quais oportunidades de emprego estão compatíveis com o currículo da pessoa. Se for constatada a aptidão do interessado, conforme requisitos exigidos, a unidade da Administração Municipal faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

Oportunidades do dia

Açougueiro 4

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 20

Alinhador de direção 3

Analista de controle de qualidade 5

Analista de marketing 2

Analista de recursos humanos 5

Armador de ferros 2

Auxiliar de cobrança 6

Auxiliar de expedição 6

Auxiliar de logística 4

Barman 4

Caseiro 2

Chefe de departamento de pessoal 2

Churrasqueiro 2

Confeiteiro 3

Consertador de pneus 2

Controlador de pragas 2

Corretor de imóveis 4

Costureira de máquina overloque 2

Eletricista 9

Encarregado de obras 4

Forneiro de padaria 4

Garçom 5

Gastrólogo 5

Gerente de restaurante 2

Impressor serigráfico 4

Instalador de alarme 1

Jardineiro 2

Maître 2

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 8

Mecânico de manutenção de ônibus 3

Mecânico eletricista de automóveis 2

Montador de automóveis 3

Montador de estruturas de aço 3

Motorista carreteiro 8

Motorista de ônibus rodoviário 40

Operador de negócios 2

Padeiro 2

Panfleteiro 15

Pintor de obras 13

Polidor de automóveis 2

Soldador 2

Técnico automotivo 3

Técnico de manutenção eletrônica 2

Técnico de refrigeração (instalação) 2

Vendedor em comércio atacadista 6

Vendedor porta a porta 2

Vendedor pracista 18

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência

Agente de passagens 1

Ajudante de motorista 10

Ajudante de padeiro 16

Arrumador de hotel 2

Assistente de vendas 1

Auxiliar de almoxarifado 4

Auxiliar de armazenamento 20

Auxiliar de estoque 2

Auxiliar de limpeza 5

Auxiliar de logística 1

Auxiliar de padeiro 3

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 1

Enfermeiro 1

Estoquista 2

Motorista de caminhão 5

Operador de caixa 31

Operador de guincho 1

Promotor de vendas 2

Repositor em supermercados 8

Repositor de mercadorias 19

Servente de limpeza 21

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1

Vigilante 50