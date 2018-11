“Nosso governo será de diálogo, transparência e respeito”, diz Caiado

No primeiro encontro com representantes do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) após se eleger governador do Estado, Ronaldo Caiado (Democratas) reforçou o compromisso com uma gestão transparente, respeitosa e com diálogo permanente com os Poderes Legislativo e Judiciário. O democrata esteve nesta manhã de segunda-feira (12 de novembro) na sede do tribunal, ao lado da advogada Anna Vitória Caiado, e foi recebido pelo seu presidente, Gilberto Marques Filho, por desembargadores, juízes e servidores do Judiciário.

“Fiz questão de vir aqui como governador eleito para trazer o mesmo sentimento de antes das eleições: de total abertura do Poder Executivo com o Judiciário. Sei da importância de um governo manter uma relação harmoniosa com os poderes. Cabe ao Executivo respaldar as ações e engrandecer o Poder Judiciário. Saibam que nosso governo será de diálogo, transparência e respeito”, assegurou.

Ronaldo Caiado aproveitou a reunião para falar sobre a preocupação com a situação dos presídios em Goiás. Para buscar soluções para o problema da insegurança nestas unidades, Ronaldo Caiado tem recorrido a Brasília no sentido de firmar parcerias com o governo federal. Ele já esteve com o atual ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e também com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. “A informação que temos é de um aparelhamento ainda maior das facções criminosas em Goiás. É algo que nos preocupa”, admitiu.

A situação fiscal do Estado foi outro ponto abordado pelo governador eleito. Aos juízes e desembargadores, Ronaldo Caiado lembrou as dificuldades de Goiás na obtenção de créditos e de recursos para investimentos, já que hoje não há aval da União para a obtenção de empréstimos. “Conversei com o presidente eleito Jair Bolsonaro a respeito da situação e pedi que avaliasse soluções para os novos governadores, que vão encontrar o Estado nesta mesma condição”, mencionou.

O parlamentar afirmou ter consciência de que a população espera celeridade no enfrentamento dos problemas vividos por Goiás e, por esta razão, tem se empenhado desde já para apresentar alternativas. “Sei que Goiás tem potencial para estar à frente dos outros Estados em termos de desenvolvimento. Por isso vou seguir o conselho de um velho professor que me dizia que, quando o estado do paciente complica, o médico não pode sair da cabeceira da cama dele”, disse, ao salientar o esforço que fará para tirar Goiás da crise em que se encontra.

O presidente do TJ, Gilberto Marques Filho, agradeceu a presença mais uma vez de Ronaldo Caiado e ressaltou que os juízes e embargadores querem colaborar para que ele tenha êxito em sua administração e Goiás possa trilhar o caminho do progresso. “Estamos com esperança em sua gestão”, garantiu.

Para o desembargador Luiz Cláudio Veiga, Ronaldo Caiado mais uma vez desmistificou a crença de que não seria político de diálogo ao se propor a um novo encontro com o Judiciário. O primeiro ocorreu ainda durante o período da campanha eleitoral. “Sei que Ronaldo Caiado vem estabelecer uma compreensão institucional de harmonia entre o Executivo e o Judiciário. É um alento ver o empenho que ele já tem para trazer as soluções para Goiás”, afirmou.

Já o desembargador Zacarias Neve Coelho – corregedor regional eleitoral -, aproveitou para elogiar a equipe jurídica do senador por sua atuação durante o período das eleições. “A sua equipe de assessoria jurídica nos deixou uma impressão muito boa, de preocupação com a honestidade. Tenho certeza de que o senhor fará um ótimo governo”, torceu.