Estado atrai novos investimentos de R$ 32,82 milhões que vão gerar mais de 300 empregos

Mais 14 empresas devem se instalar ou ampliar suas atividades no Estado com investimentos fixos de R$ 32,82 milhões e a criação de 322 novos empregos diretos por meio dos benefícios do Programa Produzir, da Secretaria estadual de Desenvolvimento (SED), aprovados nesta terça-feira (13/11). Os investimentos serão realizados nos municípios de Goiânia, Itumbiara, Bela Vista de Goiás, Rio Verde, Itaberaí, Aparecida de Goiânia, Firminópolis, Mozarlândia, Inhumas, Barro Alto, Goiatuba e Senador Canedo. Soma-se o número praticamente triplicado de empregos indiretos nos municípios e regiões onde as indústrias estão inseridas.

Foram aprovados grandes investimentos, como o da mineradora Bautech Minerais, em Barro Alto, cujo valor fixo é de R$ 11,79 milhões, para instalação de uma unidade de beneficiamento de minério de alumínio, com geração de 30 empregos diretos. A empresa JBS vai investir R$ 2,74 milhões na expansão da planta de Mozarlândia, cuja atividade frigorífica e de abate de bovinos acumula a industrialização, distribuição e comercialização não apenas dos produtos in natura, mas também de alimentos industrializados derivados da carne de gado. Vai abrir 160 novas vagas de empregos diretos, além dos indiretos decorrentes.

A reunião desta terça-feira foi presidida pelo superintendente Executivo de Indústria e Comércio da SED, Luiz Medeiros Pinto. Ele comemorou os “resultados do trabalho feito pelo Governo de Goiás ao longo dos últimos anos, que continua rendendo frutos agregadores de valor para a economia e o crescimento do Estado. Prova disso é a confiança depositada no Estado por empresas de peso como as que aprovamos hoje, cujos aportes somam-se às importantes conquistas feitas por Goiás”.