Governo e OVG definem equipes e datas de entregas dos brinquedos do Show de Natal

O governador José Eliton reuniu, na tarde de hoje, secretários estaduais e demais integrantes do primeiro escalão do governo estadual para definir equipes e datas de entrega dos brinquedos do Show de Natal da OVG. Serão 600 mil brinquedos distribuídos para crianças dos 246 municípios goianos, entre os dias 1º e 10 de dezembro. O governador participará de alguns eventos, e os secretários e outros membros das equipes conduzirão o restante.

“Já estamos motivados pelo espírito natalino, de união, de solidariedade. Vivemos momento delicado de encerramento de gestão, com limitações orçamentárias e financeiras, mas temos compromisso com esse programa que marcou a trajetória do ex-governador Marconi Perillo. Tenho orgulho de participar deste programa há oito anos. Espero que o próximo governo continue com ele”, afirmou José Eliton.

O governador pediu empenho para que os brinquedos cheguem a todas as crianças o mais rápido possível, atendendo ao prazo estimado. “Peço toda a dedicação para que possam fazer com que esses brinquedos cheguem a todas as crianças. Muitas crianças carentes esperam ansiosamente por eles”, ressaltou.

Presidente de honra da OVG, a primeira-dama Fabrina Muller ressaltou o cuidado com a escolha dos presentes. “Vamos, mais uma vez, fazer um ótimo trabalho, com o compromisso de todos. Vamos levar alegria às crianças. Quem escolheu esses brinquedos não foi só a Fabrina. Foi, antes te tudo, uma mãe. Foi uma escolha com amor e carinho”, pontuou.

A diretora-geral da OVG, Idelma Rodrigues, destacou que todos os brinquedos foram comprados na indústria nacional, com economia de 20% em relação ao orçamento estipulado. São eles: bola de futebol, bola de vôlei, boneca, bola encaixe, quebra-cabeça, caminhão caçamba, Kit Chá e Jogo Quem Sou.