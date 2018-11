Meu compromisso é fazer uma gestão que seja modelo para todo o Brasil, diz Caiado

Homenageado na noite desta segunda-feira, 12, pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) com a comenda do Mérito Industrial, o governador eleito Ronaldo Caiado (Democratas) reforçou o compromisso com o setor produtivo em Goiás e com uma gestão transparente e eficiente, que seja modelo para os outros Estados brasileiros.

“É o momento de termos bom senso, equilíbrio e de sabermos compartilhar o que temos para transformarmos Goiás em referência nacional. Os goianos me deram uma oportunidade pela qual lutei a vida toda. Tenho certeza de que não vou decepcioná-los. Sei da importância de governar nosso Estado. Goiás vai ser referência nacional. Acreditem: juntos saberemos nos ombrear nessa luta e mostrar a nossa diferença num curto espaço de tempo”, afirmou.

A homenagem do setor produtivo na noite de segunda-feira deveu-se sobretudo à sua atuação no Congresso nos últimos 20 anos, quando lutou pela aprovação de 159 matérias relevantes para o setor produtivo, conforme dados da Confederação Nacional das Indústrias (CNI). A comenda do Mérito Industrial foi entregue pelas mãos do atual presidente da entidade, Pedro Alves de Oliveira, e do seu futuro presidente, o ex-deputado federal Sandro Mabel.

“A homenagem é o nosso reconhecimento por seu protagonismo em defesa da geração de emprego no País. Temos Ronaldo Caiado como um guardião da geração de empregos, que se reflete na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Agora, Ronaldo Caiado terá o novo desafio, que é o de governar Goiás. Mas não estará sozinho. Seremos seus parceiros. O sucesso dele na gestão é o sucesso de nosso Estado”, afirmou Pedro Alves de Oliveira.

Também homenageado pelo desempenho de sua empresa Jalles Machado, o empresário Jalles Fontoura de Siqueira fez menção ao trabalho de Ronaldo Caiado em seu discurso. “O senador teve um papel fundamental na convalidação dos incentivos fiscais ao interceder pelo benefício junto à ministra Rosa Weber. Tenho certeza de que trabalhará ainda mais pelo desenvolvimento de Goiás”, afirmou.

Ao agradecer a homenagem, Ronaldo Caiado destacou que seu principal objetivo sempre foi o crescimento do Estado. “É uma honra receber esta comenda. Trabalhamos no Congresso com espírito público e com o objetivo claro de defender nosso Estado, de dar condições de desenvolvimento e trazer melhoria na qualidade de vida dos goianos”, afirmou.

Perspectivas

Além da homenagem, Ronaldo Caiado ministrou palestra sobre “Goiás no Futuro” e falou das perspectivas para a sua gestão. O senador reconheceu que o Brasil assiste a um momento de desencanto com a política, que fez com que o cidadão tenha a necessidade de tomar as rédeas das decisões.

“Essa situação não foi levada apenas pela corrupção. Foi pela ineficiência e pelo total aparelhamento do Estado. O que precisamos é ter um pouco mais de espírito público. Precisamos ter mais solidariedade e amor ao próximo”, resumiu.

Durante a palestra, Ronaldo Caiado lembrou que Goiás hoje é um dos 16 do Estado brasileiros que estão insolventes por causa da má gestão dos recursos públicos. “Mas estou convencido de que vamos superar todos os problemas. Vou me dedicar em tempo integral para buscar soluções para Goiás, com a convicção de que ninguém governa sozinho. Vamos buscar convergência em todos os assuntos. Não podemos errar. Se errarmos, qual a expectativa para os goianos? Aí mora nossa responsabilidade”, disse.

Sobre a gestão que pretende implantar em Goiás, Ronaldo Caiado foi enfático ao dizer que irá primar pela eficiência do Estado. “Vou excluir todas as secretarias extraordinárias. As secretarias têm de ter vocação e cada secretário será avaliado todo mês para ver se cumpriu sua meta. Eu, como funcionário público, vou prestar contas com total transparência para que tenhamos a confiança de todos”, garantiu.