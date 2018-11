Mutirão do Diabetes vai ser realizado nesta quarta-feira

Uma verdadeira mobilização em prol da vida e contra o diabetes – doença silenciosa e uma das mais mortais do mundo – vai acontecer no próximo dia 14 de novembro, quarta-feira, das 8h às 12h, na Fundação Banco de Olhos de Goiás (Fubog). Trata-se do 3º Mutirão do Diabetes, que tem por meta atender a mil diabéticos durante as quatro horas do evento. Paralelamente, acontecerá, ao lado do Hospital, a Feira da Saúde, que é aberta à comunidade para orientação e distribuição de material educativo.

Os dois eventos vão contar com 100 voluntários acadêmicos de Medicina da UFG, da PUC e da Liga do Diabetes da UFG (LAD). A equipe também contará com um time multidisciplinar de endocrinologista, cirurgião vascular, ortopedista, nefrologista, oftalmologista, nutricionista e profissional de Educação Física. A coordenação do evento é da Dra. Luciana Barbosa Carneiro.

Exames de fundo de olho

Como o olho é o único órgão do corpo que tem transparência para examinar a microcirculação sanguínea, durante o Mutirão serão feitos exames de Fundo de Olho para classificação dos pacientes em baixo risco e alto risco de doença vascular (infarto do coração, AVC, derrame cerebral, doença dos rins e do pé diabético). Nos casos em que forem constatadas alterações leves dos parâmetros normais, os pacientes serão encaminhados para exame de IMC (altura e peso), circunferência abdominal e aferição da pressão arterial (PA). Em seguida, o paciente receberá orientação e irá para a Feira da Saúde.

Em casos de alteração grave dos índices considerados normais, os que apresentem retinopatia diabética proliferativa e edema macular, serão realizados realizarão exames de proteneiúra, acompanhamento com nefrologista, exame do pé diabético (com Doppler para verificação da circulação sanguínea do pé), eletrocardiograma, teste do colesterol, glicemia, creatinina, hemoglobina glicada e tratamento com fotocoagulação a laser na retina para quem tiver necessidade.

O 3º Mutirão do Diabetes, iniciativa de amplo interesse social, vem crescendo em importância a cada ano, haja vista a quantidade de voluntários que se juntam em prol dessa causa. Além dos 100 voluntários, este ano o Mutirão contará com a solidariedade e a parceria de nomes de peso como a Novartis e Bayer, multinacional da área da saúde e o Laboratório Núcleo. A indústria doou oito aparelhos glicosímetros, mil fitas para glicemia e mil lancetas para o diagnóstico de novos casos de diabetes. Já o laboratório disponibilizou exames de sangue, de glicemia, de hemoglobina glicada, de colesterol e de urina, além de fitas de proteína para diagnóstico de alteração renal do diabetes.

Serviço

3º Mutirão do Diabetes e Feira da Saúde

DATA: 14 de novembro de 2018 (quarta-feira)

HORÁRIO: Das 8h às 12h

LOCAL: Fundação Banco de Olhos de Goiás

ENDEREÇO: Rua Couto Magalhães, nº 50 – Jardim da Luz –Goiânia-GO