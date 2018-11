“Os governos são passageiros, mas as conquistas devem ser perenes”, diz José Eliton

O governador José Eliton afirmou nesta segunda-feira (12/11), durante reunião no Palácio das Esmeraldas em que foi celebrado o Dia do Procurador do Estado, que a consolidação da Procuradoria Geral de Goiás (PGE) fortaleceu toda a adminstração estadual e, que, em função disso, espera que a próxima gestão mantenha a trajetória de valorização da instituição e de seu quadro de carreira. ” Os governos são passageiros, mas as conquistas devem ser perenes. Rogo a Deus para o governador eleito possa buscar valorizar essa instituição como forma de fortalecer o Estado”, disse o governador.

Os procuradores agradeceram José Eliton pelo apoio e valorização da carreira de Procurador do Estado, afirmando estar honrado, como governador e advogado, em sediar a reunião no Esmeraldas. A solenidade em comemoração ao Dia do Procurador teve a participação do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Gilberto Marques Filho; procurar-Geral de Justiça, Benedito Torres Neto, e do presidente da Seção Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), Lúcio Flávio, entre outras autoridades do mundo jurídico.

O governador disse que durante o tempo em que está à frente do Executivo, teve a oportunidade de ter uma relação “extremamente produtiva” com a Procuradoria. “Agradeço profundamente a todos que se dedicaram para que pudéssemos fazer o melhor para Goiás. Conheço bem a qualidade dos servidores públicos deste estado nas mais variadas áreas. São pessoas que têm capacidade de bem gerir qualquer missão que lhes for dada”, falou.

O procurador-geral do Estado, Murilo Nunes, também discorreu sobre a parceria profícua entre o Governo de Goiás e a PGE. “Agradecemos todo o apoio e empenho tanto do governador José Eliton, quanto do ex-governador Marconi Perillo. Ambos sempre se esforçaram muito para atender as nossas demandas”, falou.

O presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás (Apeg), Tomaz Aquino fez coro ao procurador-geral e agradeceu o apoio e presteza que o governador José Eliton sempre teve com a PGE e afirmou que espera que essa relação respeitosa continue no próximo governo.