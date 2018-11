Jam City e Disney anunciam parceria de vários anos para desenvolver jogos móveis

A Jam City, líder em entretenimento móvel, anunciou hoje uma parceria de vários anos para o desenvolvimento de jogos móveis com a Disney, em que a Jam City assumirá o Disney Emoji Blitz, popular jogo móvel da Disney. Membros do Glendale Games Studio da Disney se unirãoàJam City para continuar operando e desenvolvendo o Disney Emoji Blitz como parte da equipe da Jam City. A Jam City terá também o direito de desenvolver novos jogos móveis baseados nos personagens e nas histórias emblemáticas da Pixar e dos Walt Disney Animation Studios. O primeiro produto que a Jam City e a Disney planejam desenvolver é um jogo móvel baseado na sequência do Frozen da Disney Animation.

“A Jam City tem muito orgulho desta parceria com a Disney”, declarou Chris DeWolfe, cofundador e diretor executivo da Jam City. “A Disney é a líder mundial de marcas e personagens adorados que envolvem décadas de gerações de fãs. A liderança da Jam City em entretenimento móvel, baseada em emblemática propriedade intelectual de entretenimento, faz da nossa empresa uma parceira ideal para desenvolver uma linha de novos jogos móveis com as franquias mais populares da Disney.”

“Como nossos negócios licenciados para os jogos Disney Animation e Pixar cresceram no último ano e temos vários desenvolvedores de alto nível criando jogos Disney, este acordo com a Jam City representa uma oportunidade de longo prazo para os nossos negócios de jogos e para o futuro leque de jogos Disney e Pixar”, comentou Kyle Laughlin, vice-presidente sênior de jogos e experiências interativas da Disney. “Mal podemos esperar para ver como a Jam City e a equipe incrivelmente talentosa por trás do Disney Emoji Blitz vão desenvolver esse jogo e essa franquia de tamanho sucesso, e como a Jam City proporcionará seu alcance e experiência global para o desenvolvimento de jogos móveis duradouros e bem-sucedidos para os próximos títulos.”

Através do Disney Emoji Blitz, os jogadores colecionam e combinam centenas de emojis da Disney Animation, Pixar e Star Wars. Os jogadores também podem ganhar prêmios, completar missões e descobrir novos personagens emoji dos jogos Wreck-It Ralph, Mickey Mouse & Friends e Disney Villains da Disney Animation, Toy Story da Pixar e muitos outros. O Disney Emoji Blitz engaja os usuários unindo um exclusivo jogo de três combinações com uma coleção mecânica de emojis.

O Disney Emoji Blitz está atualmente disponível na App Store e no Google Play. Outros títulos móveis liberados para jogo desenvolvidos pelo acordo entre a Jam City e a Disney estarão disponíveis em todo o mundo também na App Store e no Google Play.

Fonte: BUSINESS WIRE / Estadão Conteúdo