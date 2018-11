Para aproveitar mais, viagem para a praia exige planejamento prévio

O aumento das temperaturas e o sol intenso são os principais atrativos que levam os turistas a programarem uma viagem para a praia. Ideal para descansar, relaxar e se refrescar, essas viagens costumam ser mais comuns com a chegada do verão, especialmente nos meses de dezembro e janeiro. Além do calor, conciliar as férias, aproveitar feriados prolongados ou datas comemorativas também são motivos para aproveitar o mar. Porém, existem vários fatores importantes que precisam ser analisados antes de começar a arrumar as malas. O orçamento disponível para gastar durante todo o período é um deles e por isso, existem alguns atalhos para ajudar o viajante a escolher a melhor época do ano para cair na estrada.

Antes de tomar qualquer decisão é preciso se planejar e em uma viagem para a praia não é diferente. Analisar questões como transporte, acomodação e alimentação é fundamental, principalmente caso se trate de um passeio com uma duração maior e para um local mais distante. Isso permite se precaver com relação a imprevistos que possam acontecer, garantindo uma viagem tranquila e prazerosa. Quando a preocupação for financeira, ir em baixa temporada pode ser a melhor escolha. Assim, será possível desfrutar das mesmas coisas por um preço bem mais acessível. Além disso, esse período também é recomendado para quem prefere lugares mais vazios, já que na alta temporada, marcada pelo verão, as praias costumam estar mais movimentadas.

Uma vantagem das praias nordestinas é que não há uma considerável mudança de temperatura, ou seja, independentemente da época do ano será possível se banhar nas águas cristalinas e aproveitar o que elas têm a oferecer. Mas, como em qualquer outro lugar, há períodos em que o sol é mais intenso. Assim, optar por uma viagem para a praia com passeios guiados pode ser uma boa alternativa para aproveitar o verão, já que não será necessário andar por longos períodos procurando atividades, o que cansa bastante e acaba atrapalhando a diversão

Com mais de 10 anos de experiência no atendimento a turistas brasileiros e estrangeiros, a empresa de viagens Jacaré Travel orienta que a escolha pela melhor época do ano não deve ser a única questão a se preocupar em uma viagem para a praia. “O Brasil tem muita coisa a oferecer aos turistas daqui e também para os de fora. Diante da grande variedade de lugares paradisíacos, vale a pena se programar com antecedência para conhecer maravilhosas praias, principalmente as nordestinas”, conta. Para tanto, a empresa recomenda que sejam pesquisados pacotes personalizados e que se adequem à necessidade e ao orçamento da pessoa, para que ela possa desfrutar o máximo possível mesmo em alta temporada

Uma viagem para a praia realizada por agências especializadas oferece ainda a tranquilidade de não ser necessário de preocupar com uma série de detalhes, já que elas mesmas se responsabilizam por isso, como os passeios. Elas também permitem que mesmo nos meses mais movimentados seja possível aproveitar cada opção do local de destino, garantindo que o investimento realizado seja proveitoso.

Website: http://www.jacaretravel.com br/

Fonte: Estadão Conteúdo