“A Igreja Católica terá minha parceria no Senado”, afirma Vanderlan

“O Brasil tem hoje mais de 14 milhões de irmãos desempregados. Eu digo isso por que na conta oficial eles não contabilizam os que estão na informalidade. Mais de 40% do PIB são para pagar imposto e, no caso da gasolina esse índice é ainda maior. Essa é a situação do Brasil atualmente e ninguém aguenta mais. Então nós vamos trabalhar para resolver esses gargalos”, explicou o senador eleito, Vanderlan Cardoso, no encontro com lideranças eclesiásticas da igreja Católica de Aparecida de Goiânia na manhã desta quarta-feira (14). Vanderlan aproveitou a reunião para reafirmar os compromissos feitos durante a campanha e, segundo ele, “colocar o mandato à disposição para ajudar em tudo que for proposto em benefício da população”.

Presente no evento, o Pe. Vitor Simão, da Paróquia São João Batista, lembrou que muitas vezes são eles os primeiros a sentirem as dificuldades que a população enfrenta e que a Igreja vem cumprindo o seu papel social, mas precisa de um poder público mais atuante e mais parceiro. “A igreja Católica se aproxima da política de uma maneira diferente, com outro desejo, e o nosso desejo é de contribuir com a elaboração de propostas em favor do povo. O senhor sabe que, como nós estamos nas paróquias, na base, podemos sentir o problema da falta de gestão dos governantes. São muitas pessoas que vão às paróquias para pedir cestas básicas ou para pedir que paguemos suas contas de energia”, explicou.

Vanderlan concordou que é preciso unir forças e trabalhar juntos para mudar a realidade econômica e social do País. Ele relembrou das parcerias feitas com a Igreja na época em que foi prefeito de Senador Canedo e o quanto essa união foi benéfica para a população. “A Igreja Católica terá minha parceria, no Senado, assim como teve quando fui prefeito em Senador Canedo”, afirma.

O prefeito Gustavo Mendanha e o vice-prefeito Veter Martins, presentes na reunião, aproveitaram para reforçar a necessidade de uma parceria do senador com a cidade de Aparecida de Goiânia. Gustavo pediu ajuda para terminar as obras do hospital que está sendo construído na cidade. Vanderlan lembrou que uma das suas propostas de campanha, que será uma meta a atingir, no Senado Federal, é o Pacto Federativo, com uma melhor distribuição de renda entre Estados e Municípios. Isso reforçaria o caixa dos municípios dando mais condições dos prefeitos realizarem as obras tão importantes para a população.

“Hoje os recursos ficam concentrados, em sua maioria, na União. Estados e Municípios vivem com o pires na mão, sem condições de atender as demandas da população enquanto o governo central está inchado. Vamos trabalhar para mudar isso. Com o Pacto Federativo e uma melhor distribuição dos recursos arrecadados, o prefeito Gustavo Mendanha, aqui de Aparecida de Goiânia, teria recursos suficientes para realizar as obras que a cidade precisa, inclusive a construção do hospital”, explicou o senador.

O Pe. Vitor parabenizou a iniciativa do senador eleito por ter solicitado a reunião para agradecer e colocar o mandato à disposição da Igreja. “Nós ficamos felizes pela sua eleição e ficamos felizes por termos no Senado alguém com essa envergadura do senhor. Queremos, ainda, agradecer pela sua consideração em manifestar o desejo de um encontro com nós, padres”, pontuou.