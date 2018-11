Banda Woodstock faz tributo a Jimi Hendrix no Lowbrow Lab Arte & Boteco

O palco do Lowbrow Lab Arte & Boteco receberá um tributo ao guitarrista, cantor e compositor Jimi Hendrix, neste sábado (17). O som será comandado pela banda Woodstock, que apresentará o show “Hendrix 76: influências e influenciados”, uma homenagem ao ano em que o músico completaria 76 anos de idade.

Liderada por Hector Grecco, vocalista e guitarrista paulista de apenas 19 anos de idade, ao lado de Ricardo Cruz, nos vocais e no contrabaixo, e Polliene Dourado, na bateria, a banda Woodstock interpretará clássicos de Jimi Hendrix, como “Purple Haze”, “Little Wing” e “Hey Joe”, entre outros.

O público também poderá conferir canções das maiores influências do guitarrista, de músicos famosos que conviveram com o mesmo e de artistas que foram fortemente influenciados por Jimi Hendrix, entre eles Muddy Waters, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan e The Beatles. A casa abre às 19 horas e está localizada na Rua 115 nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia.

Serviço

Tributo a Jimi Hendrix e mestres do blues com banda Woodstock

Data: 17/11 (sábado)

Horário de abertura da casa: 19h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 98140-4607 / 3991-6175

Entrada: R$ 10 (até 22h)