OAB: Lúcio Flávio mantém vantagem em nova rodada de pesquisa

O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – seção Goiás (OAB-GO), Lúcio Flávio de Paiva, da chapa Pra Frente OAB!, estaria reeleito com 51,9% dos votos se as eleições na entidade fossem hoje. É o que mostra a segunda rodada de pesquisa realizada pelo Instituto Diagnóstico e divulgada há pouco. Na segunda posição aparece Pedro Paulo de Medeiros, na chapa Nova OAB, com 22,0%, seguido de Alexandre Caiado, da chapa OAB Pra Você, que tem 11,9 %. Votariam branco ou nulo 3,1% e não sabem ou não opinaram 11,1%.

Não houve variação significativa em relação à primeira rodada da pesquisa Diagnostico, divulgada no dia 7 de novembro. Todos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro.

A pesquisa, registrada na Comissão Eleitoral da OAB-GO, ouviu 615 advogados entre os dias 12 e 13 de novembro, tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.

Na pesquisa espontânea, o atual presidente também lidera com folga. Lúcio Flávio aparece com 39,1% contra 20,0% de Pedro Paulo. Nesse quesito, Alexandre Caiado tem 6,1%. Brancos e nulos somam 2,9%e não sabem ou não opinam, 31,9%.

Pedro Paulo lidera rejeição

O instituto Diagnóstico também ouviu os advogados sobre a rejeição aos candidatos. Questionados em qual nome não votaria de jeito nenhum, 20,3 %disseram que seria em Pedro Paulo de Medeiros. Alexandre Caiado é o segundo mais rejeitado, com 19,7%. Lúcio Flávio foi mencionado por 18,7% dos entrevistados. O percentual de advogados que não rejeita nenhum dos candidatos é de 44,5%. Não sabe ou não opinou 1,6%.

A pesquisa ouviu ainda os entrevistados sobre a aprovação da atual gestão,liderada por Lúcio Flávio de Paiva. Segundo o Diagnóstico, 68,1% aprovam a administração, contra 21,3% que desaprovam. Os que não sabem ou não opinaram somam 10,6%.

O instituto ouviu advogados em 42 municípios do Estado. São eles: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Bela Vista, Inhumas, Anicuns, Anápolis, Itaberaí, Itapuranga, Cidade de Goiás, Ituaçu, Jussara, Jaraguá, Goianésia, Iporá, Ceres, Piracanjuba, Morrinhos, Caldas Novas, Goiatuba, Itumbiara, Cachoeira Dourada, Catalão, Ipameri, Pires do Rio, Luziânia, Valparaíso, Formosa, Cristalina, Uruaçu, Porangatu, Posse, Crixás, Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena, Quirinópolis, Acreúna, Caiapônia, São Luís dos Montes Belos.