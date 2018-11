Shopping Cerrado recebe Papai Noel neste domingo com atividades gratuitas

O Shopping Cerrado preparou uma programação especial para receber o Papai Noel, neste domingo (18). A partir das 15 horas, o centro de compras oferecerá diversas atividades gratuitas para o público, como pinturas no rosto, cama elástica, piscina de bolinha e distribuição de pipoca e algodão doce. As atrações poderão ser conferidas em diferentes pontos do shopping.

Já a chegada do “bom velhinho” está prevista para às 17 horas, com a presença de personagens vivos e muitas surpresas. Ele ficará disponível para fotos e pedidos de 18 de novembro a 14 de dezembro, das 15 às 21 horas, no trono oficial que será montado na Praça de Eventos, no térreo, em frente à Riachuelo. Já entre os dias 15 e 23 de dezembro, o atendimento será das 10 às 22 horas, e na véspera do Natal, das 10 às 18 horas.

Decoração

No domingo, também será inaugurada a decoração natalina de 2018 do Shopping Cerrado. Assinada mais uma vez pela Cipolatti, empresa especializada em projetos de decoração de Natal, a ornamentação deste ano terá como tema o “Natal dos Ursos”. O cenário principal ficará na Praça de Eventos e contará com diferentes elementos animatrônicos, como ursos que se movimentam, e itens cenográficos, entre eles potes de mel, abelhas e uma colmeia.

Além disso, a árvore iluminada de 15 metros de altura será novamente montada no estacionamento e poderá ser vista da Avenida Anhanguera. Outros locais do centro de compras, como a praça de alimentação, corredores e lojas também terão adornos relacionados a data comemorativa. A iluminação ainda estará presente em toda a fachada do Shopping Cerrado, com assinatura da empresa Viena Luzes, que é voltada para iluminação externa.

Promoção de Natal

Neste ano, quem efetuar compras no valor mínimo de R$ 250, entre os dias 19 de novembro e 24 de dezembro ou enquanto durar o estoque de 400 pares, ganhará ingressos para a Estação Turma da Mônica. O Shopping Cerrado concederá um par de ingressos para compras realizadas nas lojas físicas e três pares para quem adquirir os produtos pela plataforma de vendas online ON Stores.

Para ter direito ao prêmio, o cliente deve apresentar as notas fiscais e o token emitido pelo ON Stores, se for o caso, no ponto de trocas da promoção, que funcionará de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 14 às 20 horas, exceto no dia 24 de dezembro, que o funcionamento será das 10 às 18 horas. A campanha é exclusiva para maiores de 18 anos e limita-se a um par de ingressos por CPF.

Os ingressos para a Estação Turma da Mônica são válidos até o dia 31 de janeiro de 2019 e dão acesso livre a crianças de 0 a 12 anos, acompanhadas de um responsável. O espaço, que é o primeiro no Brasil, está localizado no primeiro piso do Shopping Cerrado, em uma área de 1.600 m², e possui 13 atrações tematizadas e inspiradas no incrível mundo das histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa.

Apresentações

A programação natalina do Shopping Cerrado também contará com apresentações de escolas e de corais. O cronograma, que terá início na terça-feira (20), segue até o dia 16 de dezembro, com 20 exibições confirmadas.

Além dos corais da Legião da Boa Vontade (LBV), Presbiteriano Conservador e Toque e Cante, alunos dos Colégios Shallon, Atlanta, Fractal, Meta, Dominium, Castelinho Mágico, Anglo de Campinas, Cordel Encantado, Universo da Criança e Cantinho do Céu também se apresentarão no centro de compras.

A programação contará ainda com um desfile coordenado pela agência ACM Models e pela escola PUIG Models. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.