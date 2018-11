Inscrições para concurso da Assembleia podem ser feitas a partir de domingo, dia 18

Estão abertas, a partir deste domingo, 18, até o dia 27 de dezembro, inscrições ao concurso público para preenchimento de 80 cargos do quadro efetivo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Os valores das taxas são R$ 80,00 para o cargo de Assistente Legislativo; R$100,00 para Analista Legislativo; e R$ 150,00 para Procurador Legislativo. O cronograma com as principais datas do concurso público e as etapas do certame estão disponíveis no próprio edital, que poderá ser acessado pelo Diário da Assembleia ou no site da instituição contratada, Instituto Americano de Desenvolvimento (www.iades.com.br).

O edital para o certame foi publicado no dia 25 de outubro, no Diário Oficial do Parlamento Estadual. Posteriormente foram publicadas retificações. As vagas para provimento foram definidas no projeto base elaborado pela comissão interna responsável. O presidente José Vitti (PSDB) autorizou o aumento do quantitativo de vagas de 59 para 80.

A definição das novas vagas leva em conta a preocupação do presidente José Vitti em qualificar cada vez mais o quadro de servidores efetivos da Assembleia Legislativa. O novo concurso consolida as ações da Mesa Diretora ao valorizar o quadro permanente da Casa, selecionando profissionais altamente preparados para a rotina do Poder Legislativo, com ganhos para toda a sociedade.

O projeto base para o concurso incluiu duas vagas para procurador de 2ª classe. Antes, não havia previsão de disponibilidade de vagas para esse cargo. Dando continuidade ao processo de transparência e inclusão do Poder Legislativo, promovido pelo presidente José Vitti, serão disponibilizadas duas vagas para Tradutor-Intérprete de Libras. A novidade tornará mais amplo e facilitado o acesso a portadores de limitação auditiva nas atividades da Casa.

Duas outras vagas serão destinadas para Arquivologistas, o que permitirá a ampliação dos cuidados com a memória documental do Poder Legislativo, consolidando o amplo trabalho realizado de resgate e de preservação da história do Parlamento. A divulgação institucional ganhará o reforço de cinco novos comunicadores, tornando a cobertura das atividades da Assembleia Legislativa mais eficiente.

O concurso para provimento efetivo anterior, homologado em julho de 2015, empossou mais de 100 concursados. O número contemplou todos os aprovados dentro do quantitativo de vagas e entrou, inclusive, no cadastro de reserva. A estimativa de impacto orçamentário-financeiro do novo concurso também está adequada com os termos da Lei Orçamentária Anual, de comum acordo com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O presidente José Vitti disse que a realização do novo certame é uma conquista da atual Mesa Diretora da 18ª Legislatura que, desde o início de 2017, está sob o seu comando. Com a realização do concurso, Vitti cumpre o compromisso de profissionalizar cada vez mais o quadro de servidores na Casa Legislativa. “Precisamos, cada vez mais, qualificar o quadro de servidores da Casa, trazendo pessoas que irão se identificar com o Poder. Nós, deputados, somos passageiros, mas os servidores permanecerão aqui”, afirmou.

Cinco editais de retificação do concurso público para preenchimento de 80 vagas do quadro efetivo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás foram publicados na edição nº 12.970 do Diário da Assembleia. Entre as principais mudanças, está o fim da exigência de habilitação específica para o cargo de Policial Legislativo, a confirmação da data das provas objetivas para o cargo de Procurador e ajustes de redação nos editais.