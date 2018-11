Sine Municipal oferece serviços durante Feira de Empregos ABRH na Praça

Mais de duas mil vagas de trabalho estarão disponíveis durante a Feira de Empregos ABRH na Praça e a Prefeitura de Goiânia é um das parceiras desta iniciativa. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), via Sine Municipal, a administração participará do evento; que ocorrerá nos dias 22 e 23 de novembro, das 8h às 18h, na Faculdade Senac Goiás; oferecendo serviços de emissão da Carteira de Trabalho, cadastro no Sistema SINE e encaminhamento ao mercado de trabalho após análise de perfil.

O acesso à Feira é gratuito e os interessados terão disponíveis vagas de emprego, captação de currículos e palestras de orientação sobre o mercado de trabalho, focadas nos processos seletivos e capacitação. A organização do evento estima que, nesta que é a 8ª edição, o público seja de aproximadamente 25 mil pessoas e que ocorram cerca de 26 mil atendimentos durante os dois dias. Além de disponibilizar o complexo de serviços voltados ao fomento da empregabilidade, haverá ainda o lançamento Fórum Permanente de Geração de Empregos, programado para ocorrer no dia 22, às 9h, no mesmo espaço da Feira.

Vale destacar que o evento é promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Goiás (ABRH-GO) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Goiás), tendo como apoiadores a Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio) e a Prefeitura de Goiânia. Através da parceria com o Clube de Vagas ABRH-GO, será oferecido ao público participante o cadastro de currículos e vagas no período de 12 meses.

Para o titular da Sedetec, Ricardo De Val Borges, é com grande entusiasmo que a Prefeitura se reúne a importantes empresas, que atuam engajadas no estímulo à geração de empregos para benefício do trabalhador. “Sabemos que a situação econômica do país é tensa e a taxa de desemprego tem números alarmantes. Tendo este cenário em mente, é necessário que o poder público e entidades estejam unidas em atividades que busquem o desenvolvimento social e econômico do cidadão goianiense. Agradeço a oportunidade de poder contribuir com a Feira de Empregos ABRH na Praça, juntando esforços para melhorar a vida de cada trabalhador”, ressalta o secretário.