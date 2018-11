Sintego convida a sociedade a participar do Abraço Negro 2018

O Abraço Negro, projeto original do Movimento Negro Unificado (MNU) e, abraçado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (SINTEGO), chega a sua 18ª edição em 2018, homenageando as Escrevivências Negras de Conceição Evaristo.

O projeto, que tem como objetivo o combate ao racismo dentro do espaço da Educação, será encerrado nesta terça-feira (20), com um ato público no Dia Nacional da Consciência Negra, um grande abraço, na Vila Cultural Cora Coralina/Teatro Goiânia, no Centro da capital, às 9h.

As atividades deste ano foram lançadas no dia 21 de março, e durante todo este período o sindicato instrumentalizou unidades escolares por meio de rodas de conversas, debates, videoconferências e, diversas atividades.

O Sintego reforça a importância das atividades pedagógicas antirracistas e reafirma, com o Abraço Negro, tomando as ruas e um espaço público, o compromisso da Educação na luta contra o racismo.