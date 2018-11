Instituto EcomAmor seleciona escolas para implantação de hortas orgânicas

Escolas da rede pública estadual que dispõem de áreas vagas para implantação de hortas escolares podem se inscrever no projeto “Da Horta para a Merenda 2019”, do Instituto EcomAmor, de Goiânia. As inscrições estarão abertas até o dia 25/11, por meio do link Formulário de Inscrição.

Em 2018 serão selecionadas nove escolas da rede pública (municipal ou estadual) de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. “Seis instituições de ensino serão contempladas com a execução total do projeto e as outras três ficarão no cadastro reserva”, explica Jordana Mendonça, fundadora e presidente do instituto.

Os nomes das escolas selecionadas serão conhecidos no dia 26 de novembro por meio da divulgação nas redes sociais da EcomAmor e pelos e-mails das instituições inscritas. Jordana afirma que a implementação da horta na escola é gratuita, mas exige uma contrapartida da instituição de ensino, que é oferecer o almoço em dois mutirões para os voluntários que estarão participando das ações.

Criado em Goiânia em 2016, o Instituto EcomAmor é uma organização sem fins lucrativos que promove a implantação de hortas em escolas e áreas públicas com o apoio da comunidade e incentiva o consumo de alimentos orgânicos com foco na melhoria da qualidade de vida.