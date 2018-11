“Mercado da moda dá dimensão do prestígio e capacidade do povo goiano”, afirma Caiado

O governador eleito Ronaldo Caiado (Democratas) participou, na noite desta segunda-feira, 19, da inauguração da primeira etapa do Mega Moda Park, empreendimento comercial localizado na região da Rua 44, em Goiânia.

Ao todo, o complexo contará com 800 lojas, três praças de alimentação e praça de eventos, além de torres comerciais de salas de escritórios. O projeto é realizado em etapas, sendo que a primeira, entregue na ocasião, recebeu investimento de R$ 180 milhões e conta com 230 lojas.

“Enxergo aqui a grande alternativa que temos para fomentar a geração de emprego. Um empreendimento como esse realça e mostra a qualidade daquilo que é produzido e comercializado no Estado de Goiás. A capacidade criativa, o mercado da moda, a confecção, tudo isso dá a dimensão do prestígio e capacidade do trabalho goiano“, discursou o governador eleito.

Durante a solenidade, o presidente do grupo Mega Moda, Carlos Luciano Martins Ribeiro, apresentou o projeto do complexo e solicitou apoio de Caiado para temas relevantes aos comerciantes locais, como o apoio aos polos de confecção no interior, a conclusão da Avenida Leste-Oeste e a revitalização da Praça do Trabalhador.

Segundo o democrata, uma das prioridades do plano de governo vitorioso nas urnas no dia 7 de outubro é o estabelecimento de parcerias, em todos os níveis do governo, com o Sistema S, em especial no que diz respeito à capacitação de pequenos empresários no interior. Além disso, reafirmou que buscará estabelecer parceria com a Prefeitura de Goiânia.

“Vou buscar total sintonia com o prefeito Iris Rezende (MDB) para revitalizar a Praça do Trabalhador e transformar aquele local em símbolo de qualidade de vida, cidadania e patrimônio histórico. Os comerciantes terão condições de exercer suas atividades com dignidade e os clientes, tranquilidade para fazer suas compras”, garantiu.

Os discursos da noite foram marcados por elogios às primeiras medidas anunciadas por Caiado para o próximo ano e por demonstrações de confiança no futuro de Goiás. “Em vez de gastar dinheiro com autopropaganda, eu farei que o recurso destinado à publicidade venha mostrar isso daqui, a capacidade de Goiás, a pujança, a qualidade do trabalho, a condição competitiva, uma política de comunicação que invista no potencial dos goianos”, acrescentou.

Questionado pela imprensa sobre os mais recentes balanços dos estudos da equipe de transição, o governador eleito voltou a demonstração preocupação com a situação fiscal caótica do Estado. Insistiu que a cada relatório recebido, fica comprovado o total “desmonte do Estado”. No entanto, ele garantiu que não ficará reclamando e tomará as providências necessárias: “Tenham certeza que quando o cidadão perceber que há transparência no governo, honestidade, combate à corrupção, Goiás vai se recuperar rapidamente”.

Participaram do evento autoridades e comerciantes locais, como o ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP), o deputado estadual Lívio Luciano (Podemos) e o ex-deputado federal Vilmar Rocha (PSD).