Alunos da rede apresentam dança, música e teatro no Festival de Arte Educação

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) abriu na manhã desta terça-feira, 20 de novembro, o Festival de Arte e Educação 2018, nas modalidades dança, teatro e música. Sete apresentações de escolas e um Centro Municipal de Educação Infantil foram acompanhadas pelo público de alunos da rede, no Teatro da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no Jardim Goiás.

Musical, dança contemporânea, música instrumental e teatro com gênero drama estavam entre a programação da manhã. A professora Celita Vieira da Costa, da Escola Municipal Residencial Monte Carlo trouxe os alunos com a apresentação “Elementos para a vida: terra, fogo, água, ar e poema”.

“A proposta desse trabalho foi fazer um tributo dançado ao Carlos Drummond de Andrade, escritor importante para a literatura brasileira. Utilizamos os quatro elementos da natureza para reestruturar as quatro fases da poesia do autor. A última fase é a poesia, de forma que Carlos veio para agregar os quatro elementos da natureza”, ressaltou Costa.

Isabela Lorena Pereira Pacheco, 13 anos, aluna da Escola Municipal de Tempo Integral Professora Silene de Andrade encenou com sua turma de sétimo ano. “Apresentamos a peça da música ‘Tecelã e rapaz pimpão’, que fala sobre a mulher e o gênero. Muitas vezes as pessoas discriminam a mulher e todos tem o direito de ser iguais. Fiz o papel de tecelã e quando entrei no palco, achei maravilhoso olharem para mim. Foi uma das melhores apresentações que fiz”, contou.

No período da tarde, os trabalhos continuam com mais oito apresentações. O Festival ocorre até quinta-feira, 22. Mais de 40 apresentações estão programadas, incluindo educandos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos e alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). As produções artísticas são variadas, com temas desenvolvidos nos projetos político-pedagógicos das instituições.

Festival

O Festival de Arte Educação tem cunho artístico e pedagógico e visa a promoção do acesso dos alunos aos bens culturais historicamente construídos, que oferece espaço para a criação, prática, apreciação, e reflexão artística. O evento integra o calendário anual da SME desde 2012 tem como finalidade a exposição de projetos desenvolvidos nas instituições de ensino municipais nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Música, Dança e Teatro.