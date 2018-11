Novembro Azul | Saúde do homem é tema de palestra no HMI

O mês de novembro é marcado pela campanha de conscientização sobre a saúde do homem com foco na prevenção ao câncer de próstata, que, segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), registra 68 mil novos casos em 2018 no Brasil. Diante do número expressivo e preocupante, o Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), da SES-GO – Governo de Goiás, promoveu na manhã de hoje, 20 de novembro (terça-feira), palestra sobre os cuidados que o homem deve ter com a saúde. A palestra aconteceu no auditório da unidade, que foi especialmente decorado com balões e luzes azul, cor característica da campanha.

A enfermeira do trabalho, Nara Borges, explicou de forma bem humorada sobre a função da próstata, prevenção, diagnóstico, fatores de risco, tratamento da doença e algumas curiosidades, desmistificando as principais questões que os homens têm dúvidas. “O preconceito em torno desse assunto ainda é muito presente. Porém, já está havendo uma evolução por parte da população masculina. O homem que se cuida, não perde o melhor da vida”, enfatizou. Ela ainda mostrou dados preocupantes sobre a doença. “O câncer de próstata é o segundo responsável por mortes em homens acima dos 40 anos. A prevenção é a forma ideal dessa taxa não aumentar no próximo ano”, disse.

Em seguida, o colaborador do HMI, auxiliar de laboratório, Genésio Póvoa, relatou sua história com o câncer, descoberto em 2016. “Não foi uma época fácil, mas recebi muito apoio não só da minha família como também dos meus colegas de trabalho, o que me deixou muito feliz. Não passei por essa fase sozinho. Hoje, com 69 anos muito bem vividos, incentivo, com muito orgulho e autoridade, meus conhecidos que estão na idade, a fazer o exame”, destacou. Para a presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), Fábia Mendonça, “o envolvimento de toda a equipe fez com que o evento fosse um sucesso. Discutir a saúde e o bem estar dos trabalhadores é de grande importância para nós da Cipa e é o que nos motiva a promover esse tipo de evento para o HMI”, afirmou.