Teatro Goiânia recebe Jazz Meeting com Orquestra Sinfônica

Ao longo do tempo, vários estilos e tendências musicais foram incorporados ao jazz. Desde o rock’n’roll até a música erudita e a bossa nova. A linha que liga todas as tendências é a improvisação, a possibilidade de subverter a qualquer instante o estabelecido. A proposta do Jazz Meeting é reunir algumas destas concepções.

Criado em 2008 na cidade de Curitiba (PR), o Jazz Meeting chega agora a sua oitava edição, a primeira em Goiânia. O evento irá movimentar a cidade com shows, palestra e apresentações de 20 a 22 de novembro de 2018.

Na quarta-feira, dia 21, a Orquestra Sinfônica de Goiânia subirá ao palco às 20 horas, no Teatro Goiânia (Rua 23, 252, Esquina com a Avenida Tocantins). A realização foi possível devido a uma parceria da diretoria da Orquestra Sinfônica com a produção do Jazz Meeting. A orquestra será regida pelo maestro paranaense Norton Morozowicz e convidará os músicos Nelson Faria, Rodolfo Cardoso e Gustavo Tavares para acompanhar a apresentação, que promete uma noite cheia de emoções.

No encerramento, nesta quinta-feira, dia 22, será a vez da Orquestra Sinfônica de Goiânia convidar o maestro Norton Morozowicz e o guitarrista José Neto para brilhar em show, também às 20 horas, no Teatro Basileu França (Av. Universitária, 1750. Setor Leste Universitário).

Para a produtora do evento, Mirna Dequech, é uma ótima experiência poder levar o projeto para outros estados. “O evento surgiu em Curitiba e foi realizado em dez cidades do Paraná e Brasília. Agora, temos a honra de trazer estes grandes nomes do jazz nacional e mundial para Goiânia, pela primeira vez”, destaca.

Serviço

8ª Edição do Jazz Meeting

Data: de 20 a 22 de novembro

Terça-feira (20/11) – Palestra

Local: Itego Basileu França (Av. Universitária, 1750 – Setor Leste Universitário)

Horário: 16 horas

Entrada franca

Quarta-feira, dia 21, Orquestra Sinfônica de Goiânia sob a regência de Norton

Morozowicz com os instrumentistas convidados: Nelson Faria, Rodolfo Cardoso e Gustavo Tavares

Horário: 20h15

Local: Teatro Goiânia

Endereço: Rua 23, nº252, Esquina com a Avenida Tocantins

Ingressos: R$ 5 (meia-entrada)

Quinta-feira, dia 22, Orquestra Sinfônica de Goiânia sob a regência de Norton Morozowicz com o músico José Neto

Horário: 20h15

Local: Teatro Basileu França (Av. Universitária, 1750. Setor Leste Universitário)

Ingressos: R$ 5 (meia-entrada)

Não recomendado para menores de 10 anos