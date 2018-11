TJ convoca 79 juízes para atuar no recesso de Natal e ano novo nas comarcas goianas

Foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição nº 2630 Suplemento, Seção I, o Decreto Judiciário nº 1.818/2018 que convoca 79 juízes de Direito e juízes substitutos para atuarem no plantão durante a suspensão do expediente forense no período natalino e de passagem de ano, nas 127 comarcas goianas. Conforme o ato, o recesso será 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019. Contudo, a convocação se estenderá até as 7h59 minutos do dia 7 de janeiro, segunda-feira, vez que o último dia do plantão cai no domingo.

O expediente, assinado pelo presidente do Tribunal der Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, considerou a Resolução nº 18, de 14 de janeiro de 2014 e a Resolução nº 65, de 28 de setembro de 2016, que suspende o expediente forense no período acima mencionado.

Nesse período será garantido o atendimento forense dos casos considerados urgentes em todas as 127 comarcas goianas. Para facilitar o atendimento elas foram agrupadas em 13 regiões.

